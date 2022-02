Roditelji, tehnologija i nadzor: Zašto mame i tate koriste aplikacije da špijuniraju decu

Pre 24 minuta

Aplikacija stalno prati gde se nalazi njeno troje dece, dajući joj do znanja kada su u pokretu, bezbedno kod kuće, negde gde ne bi trebalo da budu i nude joj čitav niz drugih podataka.

Iako on sada ima 18 godina i živi na drugom kraju zemlje, ona priznaje da je ideja da ukloni aplikaciju i te ohrabrujuće zvukove „dovodi do stresa".

„Sviđa mi se ovaj suptilan deo 'on je bezbedan i ne moram da ga gnjavim.'"

Ipak, stručnjaci kažu da roditelji koji žele da ih koriste treba dobro da razmisle kako će to učiniti i razgovarati sa decom o aplikaciji.

Nadzor lokacije, praćenje brzine i još mnogo toga

Najjednostavnije su aplikacije za deljenje lokacije, koje se instaliraju na telefonima - Find My Friend s na iOS uređajima ili Google Family za Android.

Osim fizičkog praćenja, aplikacije takođe mogu da upravljaju digitalnim životom deteta, „bilo da je to ono što troše ako imaju onlajn džeparac, kako koriste konzole za igre i kada", kaže Bombusa.

A one su veliki biznis.

Podaci protiv poverenja

Oslanjajući se na aplikacije za otkrivanje gde se dete nalazi ili šta gleda na internetu, posebno bez njegovog znanja, može ozbiljno da potkopa to poverenje, kaže ona.

To bi moglo da navede decu da prave rizičnije izbore ili budu lukaviji da bi izbegli otkrivanje.

„Bukvalno sam kod kuće sve vreme osim ako nisam na času, na koji me ona vozi i dovozi.

Granice i ravnoteža

Bombusa kaže da je neophodno da upotreba aplikacije bude nešto što roditelji i deca rade zajedno, posle otvorenog razgovora, i da dete zna da to ne zamenjuje njihov ispravan odnos poverenja.

„Rekao bi mi ako to ne želi i ja bih to poštovala. Bilo bi teško, ali to ne bi bila prva teška stvar koju bismo morali da uradimo kao roditelji."