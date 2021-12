Životna sredina: Zašto su klimatske tužbe u porastu

Tužba koju su podnele brojne nevladine organizacije za zaštitu životne sredine, u ime grupe mladih aktivista, dovela je do toga da nemački Ustavni sud presudi da zakon zemlje o zaštiti klime mora da bude izmenjen tako da obuhvati ambicioznija smanjenja emisija ugljen dioksida.

On se sada nada da će se dalje nadovezivati na ovu sudsku odluku, koja važi samo za federalnu vladu.

Tehnički, on tuži državu zato što nije preduzela korake protiv klimatskih promena.

U poslednjih nekoliko godina, širom sveta došlo je do lavine sudskih presuda u korist boraca za zaštitu životne sredine.

Sudije su donele odluku da je plan vlade da smanji emisije za 14 do 17 odsto u odnosu na nivoe iz 1990. godine do 2020. godine nezakonit, imajući u vidu pretnju od klimatskih promena. One su naložile da se cilj poveća na 25 odsto.