Velika Britanija i nasilje nad decom: Star Hobson - kratak život i smrt deteta koje su mnogi voleli

Pre 50 minuta

On se priseća srećnih trenutaka provedenih sa ovim detencetom, dok je rasla u njegovom domu u Bejldonu, u Zapadnom Jorkširu.

„Svaki put kad bi čula muziku, to bi bilo to. Njena glavica bi počela da se pomera i ona bi zaplesala ispred televizora", kaže on.