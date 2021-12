Slučaj Peng Šuej: Kineska teniserka sada negira da je napisala da ju je neko seksualno zlostavljao

Pre 1 sata

Peng je prvo optužila visokog kineskog zvaničnika da ju je primoravao na seks, a sada kaže da nije to napisala

„Nikada nisam rekla ili napisala da me je neko seksualno napao. To moram vrlo jasno da naglasim", rekla je Peng u video intervjuu za singapurski list na kineskom jeziku.

„Zašto bi me bilo ko nadgledao? Ja sam bila i jesam slobodna".

Odgovarajući na njene najnovije komentare, VTA je saopštila da pozdravlja njeno pojavljivanje u javnosti, ali da to ne "ublažava ili rešava... zabrinutost oko njene dobrobiti i mogućnosti da komunicira bez cenzure ili prinude".

Šta se desilo sa Peng Šuej?

Sedamdesetpetogodišnji Žang je od 2013. do 2018. bio vicepremijer Kine, kao i blizak saradnik kineskog predsednika Sija Đinpinga.

„Zašto si me odveo me u svoju kuću i terao me da imam seks sa tobom?", pisalo je između ostalog.