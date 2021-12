Italija, politika i Silvio Berluskoni: Ima 85 godina, dugu listu optužbi i skandala, ali mu nije dosta - hoće da bude predsednik

Biznis, fudbal i politika

Politička dostignuća bivšeg premijera zasenjena su bezbrojnim krivičnim prijavama protiv njega - iako je jedina presuda koja nije poništena u žalbenom postupku bila za poresku prevaru - i njegovim zloglasnim seks-zabavama, nazivane „bunga bunga" na kojima je često bilo mlađanih lepotica koje su mu služile za imidž i uspon u karijeri, neretko im pomažući da se i one probiju.

Dakle, da li on, pitam gospodina Tajanija, ima morala da preuzme najvišu funkciju u zemlji?

„Takvim ga predstavljaju levičarske stranke, štampa i sudije, a to nije prava slika".

To što se taj Vitez ( Il Cavalier ) smatra za ozbiljnog kandidata desnice u velikoj meri se svodi na raširenu percepciju među Italijanima da je pravosuđe dugo bilo vrlo politizovano i da je, među njegovim pristalicama, Berluskoni bio žrtva.

Od nazivanja bivšeg američkog predsednika Baraka Obame „ mladim, zgodnim i preplanulim " do izjave „ bolje je voleti lepe žene nego biti gej ", njegova populistička retorika tokom decenija podjednako je zabavljala i užasavala.

Posle rukovanja, rekao joj je da ne steže toliko šaku jer će neki muškarac pomisliti: „ Ova je toliko jaka, može da me prebije ".

Godine i politička dugovečnost jedva da su prepreka u zemlji u kojoj lideri od politike do biznisa retko odišu mladalačkom dinamikom.

„Pogledajte kraljicu Elizabetu", odgovara on.

„Silvio Berluskoni nije samo prošlost, on je i sadašnjost.

„Od 1994. do danas - 2021. godine, on je i dalje u centru političke debate posle mnogo, mnogo napada na njega. To je njegova pobeda", kaže Tajani.