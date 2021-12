Ljudi, istorija i običaji: Zašto smo očarani tajnim magijskim simbolima i vradžbinama

Pre 39 minuta

Prstenje je prodato za 38.000 dolara po komadu - ali to je obična sića u poređenju sa najtraženijim predmetom u kolekciji: ličnim špilom tarot karata Silvije Plat.

Na to se poziva i u pesmi Tatica („S ciganskim poreklom i sudbom nemilom/i tarot špilom i tarot špilom"), dok O bešeni čovek ime duguje jednog tarot karti.

Ali tarot ne inspiriše samo umetnike i dizajnere - on već predstavlja moćnu umetnost za sebe.

Bacite pogled na špilove tarota tokom poslednjih 600 godina i dobićete brzi kurs iz istorije umetnosti, od renesansne Italije, preko art nuvoa i art dekoa, do pop arta i digitalnog kolaža.

Takođe, to uopšte ne mora biti lav, već grizli ili aligator.

Ako ste dosad videli samo jedan špil tarot karata, onda je to verovatno Rajder-Vejt-Smit (često se naziva i samo Rajder-Vejt), u današnjem svetu najšire korišćeni špil.

Pamena Kolman Smit je u jednom pismu navela da je to bio „velik posao za malo para" - ali njene žive ilustracije bile su ključne za širenje interesovanja za tarot.

A opet, špil Rajder-Vejt, kao i sam tarot, lako su mogli da padnu u zaborav da Stjuart R. Kaplan, osnivač i predsednik kompanije US gejms sistems ink. nije 1968. godine slučajno naišao na njega na sajmu igračaka.

„Da se to nije desilo, i da špil nije dospeo u njegove ruke, ne znam da li bi tarot preživeo kao nešto više od opskurne igre."

Pored nekoliko izdavača specijalizovanih za tarot, samizdati i grupno finansiranje olakšalo je umetnicima sa vizijom da stvore sopstveni špil, što je dovelo do šarolikosti forme i stotina različitih interpretacija.

Alegzander je do sada prodala više od 6.000 špilova.

„Sada on unutar sebe gaji čitav jedan kulturni jezik s kojim ljudi mogu da se povežu. Svako može da pronađe verziju koja će im nešto značiti."

„Imala sam izložbe na kojima su ljudi mogli na nekoliko sekundi da posmatraju moja dela, ali sada ljudi širom sveta stalno iznova oživljavaju vezu s mojim delima. To je veoma posebno."

„Veštičji šmek"

„Reč okultno znači skriveno i to da vaša magija bude veoma privatna i lična je važno iz dva razloga", tvrdi Pem Grosman, koja sebe opisuje kao vešticu, domaćicu podkasta Veštičji talas i jednu od urednica Tašenove knjige Vradžbine.

Za generaciju društvenih mreža sve je to stvar samobrendiranja, tajni simboli i pečati prirodno su privlačni - iako ne razumeju svi koji ih koriste njihovo pravo značenje.

„Stoga je razumljivo što imate one koji se služe tim simbolima uz mnogo znanja i svesne namere, ali i one koji ih nose na majicama zato što misle da to izgleda kul."