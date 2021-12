Mančester junajted: Talenat Ralfa Rangnika za „stvaranje klubova“ i novi izazov na Old Trafordu

Čoveka čije insistiranje na sitnim detaljima budi ono najbolje u igračima - ali ume da bude i iscrpljujuće i dovede neke od njih do njihovih samih krajnjih granica.

Junajtedov privremeni trener je i sam to dobro rekao protekle nedelje:

Zahteva uspeh i zna kako da stvori okruženje visoke performanse da bi do njega i došao.

Iako je malo verovatno da će govoriti Kristijanu Ronaldu kako da „jede i spava", kao što je to definisao jedan izvor, on brzo pokušava da ubedi igračke zvezde u svoje metode.

To je njegova misija sa Junajtedom, klubom koji izgleda kao da je imao problema da pronađe jasnu viziju kuda dalje posle odlaska ser Aleksa Fergusona 2013. godine.

Za Rangnika je to poznati izazov, ali su okolnosti prilično drugačije od onoga sa čim se susretao ranije.

Ulm je bio u trećoj ligi kad je on stigao 1997. godine.

„S jedne strane, ume da postigne kratkoročni uspeh, ali, prevashodno, on je neko ko strateški misli i planira na duge staze."

U drugom, stigli su do polufinala Lige šampiona 2010-11, samo da bi izgubili u ukupnom zbiru 6-1 od Mančester Junajteda.

„Ralf mrzi da gubi vreme - on želi odmah da napravi sledeći korak", kaže Zorniger za BBC Sport.

Ako ljudi ne rade ono što očekuje od njih, on će ih zameniti."

On to radi u pogledu ishrane, mentalne pripreme, fizičkih zahteva, fizioterapije, čak proverava koordinaciju ruka-oko, kinetiku."

„Rangnik je arhitekta. On je veliki čovek, on je postigao sve ovo", kaže Gvido Šefer, koji je pratio uspon RB Lajpciga kao glavni novinar u Lajpciger folkscajtungu.

„Kad je stigao u Lajpcig, sve se promenilo. On je učinio klub mlađim, bržim.

To je njegova filozofija i od ovoga dana sve će biti pod pritiskom te filozofije."

„Ralf nije samo trener, on je i nešto poput psihologa", rekao je za BBC bivši centarfor Hofenhajma Činedu Obasi.

„On zna kako da izvuče najbolje iz svojih igrača, on zna kako to da im zatraži i očekuje od vas da to uradite."