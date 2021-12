Zašto bi Kina mogla da dobije novu globalnu trku u naoružanju

Pre 39 minuta

Predsednik Si Đinping izdao je naređenje kineskim oružanim snagama da se modernizuju do 2035. godine.

One moraju, kaže on, da postanu vojna sila „svetske klase", sposobne da „vode i dobijaju ratove" do 2049. godine.