Holivud i seksualno uznemiravanje: Džejms Franko priznao da je spavao sa polaznicama njegove škole za glumu

Pre 1 sata

Govoreći za podkast Džes igl, rekao je da je „spavao sa polaznicama dok je predavao i da je to bilo pogrešno", ali da nije osnovao školu da bi namamio žene zbog seksualnih odnosa.

„Pretpostavljam da sam u to vreme mislio da je to u redu ukoliko devojka pristane", rekao je on za podkast Sirijus Iks Em.