Politika, privreda i korona virusa: Od novog američkog predsednika do plana za spas planete - šta je obeležilo 2021. godinu

Pre 57 minuta

Merkel se, ne sakrivajući emocije i uz zvuke pesme „kume panka" Nine Hagen, oprostila od funkcije na svečanoj ceremoniji održanoj u Berlinu početkom decembra .

„Suočavala sam se brojnim političkim i ljudskim izazovima, ali me je to istovremeno i ispunjavalo", rekla je na ceremoniji.

Gorući problem - životna sredina

Ali ono što su delegati obećali nije dovoljno da se povećanje globalne temperature ograniči do 1.5 stepen Celzijusa, koliko naučnici smatraju da je potrebno kako bi se izbegle opasne posledice zagrevanja planete.

Prostorni plan Loznice, kojim je predviđen i ovaj rudnik, na kraju je ukinut, ali se stanovnici boje da to nije kraj namera kompanije Rio Tinto.

Otvaranje Pandorine kutije, pardon, Pandorinih papira

Siniša Mali, ministar finansija u Vladi Srbije, navodno je bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na bugarskom primorju, pokazuju dokumenti do kojih su, u okviru ovog međunarodnog novinarskog projekta, došli novinari Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK).

U dokumentima se pominju i Nikola Petrović, direktor Elektromreže Srbija u periodu od septembra 2012. do kraja 2016. godine, kao i Novica Tončev, ministar bez portfelja u Vladi Srbije.

On podneo je ostavku pošto je bio izložen pritisku zbog umešanosti u korupcioni skandal.

Oni su to doživeli kao nastavak promovisanja interesa Srbije i širenja uticaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Uprkos velikim incidentima, sukobima policije i protivnika verske ceremonije na Cetinju, ustoličenje je ipak održano u cetinjskom manastiru, a mitropolit Joanikije i srpski patrijarh Porfirije su do crnogorske prestonice dovezeni helikopterom Vojske Crne Gore.

Avganis t an, Izrael i Palestin ci , nova migrantska kriza

Ni njima, ni njihovim potomcima Izrael nije dozvolio da se vrate kućama - izraelske vlasti tvrde da bi to preplavilo zemlju i ugrozilo njeno postojanje.

Avganistan: odlazak Amerikanaca, povratak talibana

Dešavanja u svim zemljama Bliskog istoka, dovela su do nove izbegličke krize u EU.

Ko nas je sve zauvek napustio?

Pandemija virusa korona odnela je globalno do sada mnogo života, a brojne poznate ličnosti zauvek su nas napustile tokom 2021, zbog posledica Kovida-19, ali i mimo toga.

Olimpijske igre pod maskama

Od Zrenjanina do Tokija: Upoznajte sutkinju koja deli pravdu rvačima u Tokiju

Džinovski teretni brod Ever Given zaglavio se tada u kanalu i zaustavio još 370 brodova na jednoj od najprometnijih pomorskih trgovačkih trasa na svetu, koja preko Egipta spaja Crveno more sa Mediteranom.