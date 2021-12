Film: Zašto Holivud izbegava seks

Fred Mekmarej je opsednut nakitom na članku Barbare Stenvik u filmu Dvostruka obmana (Double Indemnity). Vigo Mortensen i Marija Belo bračnu svađu pretvaraju u požudni, agresivni seks na stepeništu u Istoriji nasilja (History of Violence). Kim Bejsinger i Miki Rurk uživaju na podu u kuhinjskoj razonodi u 9 i po nedelja.

No, da li filmadžije i pored toga sve više izbegavaju erotiku?

Na pitanje zašto se filmovi poput njegovih Niskih strasti više ne prave u Holivudu, on je rekao: „Generalno se krećemo prema puritanizmu. Mislim da postoji nerazumevanje po pitanju seksualnosti u Sjedinjenim Državama".

„Seksualnost je esencijalni prirodni element. Uvek me iznenadi kada se ljudi šokiraju seksom u filmovima".

Iako je filmove počeo da pravi u svojoj rodnoj Holandiji još kasnih 70-tih, njegov prelazak u holivudski mejnstrim je zadržao isti ukus, obogaćen nijansama koje su pomerale granice - od Niskih strasti i one ozloglažene scene saslušavanja, preko vulgarnosti pokazanih u filmu Showgirls iz 1995, pa sve do njegove skorašnje drame o seksualnom pristajanju u filmu Ona ( Elle ) iz 2017.

Šta kaže statistika

„Samo 1,21 odsto od 148.012 dugometražnih filmova objavljenih od 2010, sadrži prikazivanje seksa. To je najniži procenat u okviru jedne decenije još od 1960-tih godina.

„Pad od pola procenta je ogroman u relativnim vrednostima, s obzirom na to da je u ovoj poslednjoj dekadi snimljeno četiri puta više filmova nego tokom 90-tih", kaže Hagen.

Ali to je verovatno i srž problema: dok prikazi seksa bujaju u evropskim umetnilkim filmovima, britanska i američka mejnstrim industrija poseduje sve manje seksualnog naboja.

„Pornografije je bilo svuda kada sam ja bio mlad, ako vas je zanimala. Ako se naš pogled na seksualnost u filmovima promenila, onda to po mom mišljenju nema veze sa pornografijom na internetu".

„Na televiziji, HBO je bio pionir modela koji je slao sledeću poruku: pretplatili ste se, tako da ćemo pretpostaviti da ste odrasla osoba. To im je dozvolilo emitovanje programa kao što su Seks i grad ili The Deuce ", kaže ona.

Čini se da je i Netfliks zagazio u ovu seksom nabijenu teritoriju dublje nego što su se na to usuđivali filmski studiji.

Jedan od njihovih najvećih hitova, romansa iz XIX veka Bridgerton, nije postala tako popularna samo zbog neozbiljnih šala kojima je obilovala, već i zbog dugotrajnog i postepenog dizanja tenzije koje na kraju dovodi do sočnih seksualnih scena.

Na stranu to šta se dešava na malim ekranima, ali mnogi smatraju da se pravi duh aseksualnosti uselio u mnoge holivudske proizvode.

Oštra prema ovoj promeni, ona kaže da ovakvi isklesani likovi predstavljaju otelotvorenje nove pobožnosti, fizičke i seksualne, te da oni kao da poručuju da vas „zabava čini slabim, da ste time izneverili vaš tim i da ste tako dali neprijatelju šansu da pobedi, baš kao što je to Tor uradio kada se ugojio u filmu Osvetnici: Kraj igre ".

Kako su se promenila naša očekivanja

On nije - da budemo precizni - neophodan.

„Jednostavno ne mogu da shvatim šta to ljudi zaista gledaju što ima previše seksa u filmovima u 2021. godini".

Ovakvo odsustvo interesa (ili, ako je suditi po društvenim mrežama, čak i aktivno gađenje) prema seksualnim sadržajima, verovatno je uticalo na one koji donose odluke u velikim filmskim kompanijama.

Obračun sa napadima i zlostavljanjem u filmskoj industriji je doneo ogromnu pozitivnu promenu, ohrabrio filmadžije da prestanu sa degradacijom žena i doveo do uvođenja koordinatora intimnosti koji pomažu glumcima koji učestvuju u seksualnim scenama.

Njihov napor obezbeđuje pristanak glumaca i određuje granice do kojih se može ići tokom snimanja.

„Na BBC-ju je nedavno prikazana živopisna scena seksa u okviru jedne episode serije I May Destroy You - ali tu nije bilo nikakvog golicanja u onom staromodnom smislu termina eksplicitni seks.

Preispitivanje je očigledno dovelo i do pozitivnih promena koje se tiču ženske žudnje na platnu.

Frensis Rejner, osnivačica vebsajta Klitoris test ( The Clit Test ), koji istražuje film i televiziju kroz prizmu toga da li scene seksa prikazuju uživanje i seksualnu iskrenost kod žena.

Da li film gubi i senzualnost

Hagen kao da upravo to sugeriše u studiji o seksu, iako bi trebalo pomenuti i to da se njena statistika odnosi bukvalno samo na prizore seksa na platnu, ne i na one trenutke sirove senzualnosti koje se ni na koji način ne mogu izmeriti.