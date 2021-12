Zabava i psihologija: Uri Geler - snagom uma je savijao kašike i pomerao kazaljke na satu

Pre 1 sata

Pored ulaza u novi muzej posvećen Uriju Geleru, sa pogledom na svetlucavo more u Jafi, nalazi se, sasvim odgovarajuće, najveća čelična kašika na svetu - duga 16,18 metara.

„Ono što sam ja imao, a drugi nisu, jeste izraelski čucpa. To je ta drskost.

„Slavni su počeli da pričaju među sobom i govore: 'Hej, upravo sam upoznao nekoga ko se zove Uri Geler i on je iskrivio kašiku na moje oči. Fenomenalno!'

Harizmatični šoumen - koji je ovog meseca napunio 75 godina- vodi me na energičnu turneju bogatu anegdotama.

Kako je postao slavan

On opisuje kako je sa pet godina savio prvu kašiku dok je jeo činiju supe i uskoro je prikazivao naizgled natprirodne talente u školi.

„Naši nastavnici su se malo uplašili", kaže on smešeći se.

Veliki povratak

„Vratio sam se u hotel i počeo da se pakujem da bih se vratio u Izrael zato što je to bilo to. Bio sam uništen."

„Prati me velika kontroverza: je li pravo ili nije? Je li sve to samo trik?", priseća se on.