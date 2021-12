Žene i seksualno nasilje: „Bilo je nemoguće reći Ne" - strašna iskustva devojaka

„Zahvaljivala sam Bogu za to što sam dospela u ovu zemlju, i sa nestrpljenjem sam čekala da počnem da radim."

Međunarodna organizacija koja se bavi migracijama, smatra da, čak do 80 odsto žena iz Nigerije koje se upute na rad u Evropu, budu vrbovane za prostituciju.

Ali te žene su prevalile težak i opasan put autobusom za Libiju, a zatim čamcem preko Sredozemnog mora, a njoj su predložili da leti iz Lagosa u Kopenhagen avionom, i to joj je ulilo poverenje.

Osvrnula sam se, misleći, da ona pokazuje na zgradu koja je na to ličila.

A onda je mirno objasnila da „ovde", znači na ulici, po kojoj su one hodale, da će „posao" biti lov na klijente.

„Muškarac joj je dao 4.000 kruna (620 dolara) za to, da me odvede kući, i moja madam se okrenula i otišla", nastavlja da priča Džul.

„Vozio me je kolima toliko dugo da je izgledalo kao da nikada nećemo stići.

„Uvek sam stajala po strani bojažljivog pogleda, ali su me ipak pronalazili.

Mladim ženama se nudi pristojan posao, pošto dođu na destinaciju obaveste ih da toga nema, a one ostaju dužne za put i smeštaj.

Svaki put kada sam je zvala, ona je plakala i ubeđivala me da ne izlažem porodicu."

Svakog potencijalnog klijenta jurilo je deset do petnaest žena, koje su htele da zarade za to veče."

„Jedan klijent mi je tražio da se skinem i da legnem u kadu, a zatim je doneo dve kofe leda i počeo da me poliva ledenom vodom", priča Džuel dok drhti od sećanja na to.

Kriminalci prolaze nekažnjeno

Od juna 2020. godine do juna 2021. godine njima se obratilo 610 strankinja, koje su bile seksualno iskorišćavane.

„Crveni fenjeri" i „ c rveni kombi"

Ako žena dokaže da je bila žrtva trgovine ljudima, to ništa neće promeniti - posle kratkog boravka u državnom centru poslaće je u njenu zemlju.

Pošto je imigracioni status mnogih strankinja sumnjiv, one nerado kontaktiraju policiju, što ih čini podložnim zlostavljanju i maltretiranju.

To je „crveni kombi", mini-kombi sa krevetom, diskretnim osvetljenjem i zalihom prezervativa i vlažnih maramica.

Do same zore prema kombiju se kreće neprekidni niz žena, za kojima bukvalno idu muškarci kao na uzici.

Većina njih se ni ne bi bavila ovim, da ih život nije naterao na to.

One će trgovati sobom, bilo da se nama to dopada ili ne, a mi im u krajnjem slučaju, obezbeđujemo bezbedno mesto za to."