Belorusija, protesti i mediji: Glavni i odgovorni urednik „Naše Nive“ iz pritvora govori za BBC o gašenju novina

Pre 59 minuta

„Sa mnom nisu razgovarali, tukli su me, nije im bilo važno šta ću da kažem", priča Martinovič u pismu o okolnostima njegovog pritvora 8. jula 2021. godine.

„Pitali su me za koga sam glasao na izborima i onda je usledio udarac.

„Zatim su me pitali ko je sada predsednik, pa čak i da odgovoriš da je (Aleksandar) Lukašenko, dobićeš pesnicu u glavu.

„Operativci koji su me vodili sami su uzvikivali (parole opozicije), 'Promena', 'Verujemo, možemo, pobedićemo' - i nastavili su da me tuku. Njima je to bilo veoma smešno", opisuje.