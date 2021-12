Fudbal i Velika Britanija: Ser Aleks Ferguson - ikona Mančester junajteda i Aberdina u sedam priča

Ser Aleks Ferguson u vreme dok je bio trener Sent Mirena

Objava na internet stranici Mančester junajteda potvrdila je vest, dok su objave na društvenim mrežama iz kluba sa Old Traforda proizvele hiljade komentara iz svih krajeva sveta.

Kasnije istog meseca, Škotlanđanin, sa 13 prvenstvenih titula na Old Trafordu, preuzeo je kormilo nad Junajtedom poslednji put da bi spustio zavesu pred 39 godina trenerskog rada.

„Samo uzmi dve flaše crnog za mene" - Oven Kojl

Ćaskali smo i ja sam rekao: „Martine, možeš li da mi učiniš uslugu i pozoveš šefa? On ima jednog igrača, a ja želim da popričam s njim pre bilo koga drugog."

I tako ga je on pozvao, dao mi telefon i ja sam mu rekao: „Treba mi usluga. Imate Krisa Iglsa, a ja mislim da bi on bio druga klasa za mene."

Odgovorio je: „Vratićemo se treninzima 4. jula i dogovorićemo nešto. Dajem ti reč, ali nemoj više da me gnjaviš pre tog datuma."

I zaista, u 8:30 ujutro 4. jula, ja ga pozovem i on kaže: „Održao si reč, ali ja ga vodim na pred-sezonsku turneju po Južnoj Africi zato što mi je potreban. Ali, kad se vratimo, ako želi da pređe kod tebe, tvoj je."

Dao nam je i ponudu, koliko će to da košta, i čitava stvar je ispala svega milion funti.

Potom mi je rekao: „Ne gnjavi me više dok se ne vratim, ali rešićemo."

Potom sam gledao svaku utakmicu koju je Junajted odigrao u Južnoj Africi i možete li da zamislite da je on bio glavni golgeter na turniru?

Igrao je kao nikad do tad. Pomislio sam: 'Neću ga dobiti'.

I prvi dan nakon što su se vratili, pozovem ga i on mi kaže: „Očekivao sam tvoj poziv, sinko. U redu, sve što smo pričali ranije i dalje stoji."

Ispričao sam mu da sam se brinuo, a on mi je rekao: „Dao sam ti reč. Ako želi kod tebe, tvoj je."

Kad smo dobili finale plejofa za prelazak u Premijer ligu, poslao mi je poruku rekavši: „Bili ste sjajni ove godine, ali ne zaboravi, kad vam dođemo u posetu, želim da me čekaju dve flaše lepog crnog vina za mene i moj štab."

I on je otišao i potrošio 300-400 funti, a ja sam te dve flaše stavio u frižider.

„Moja mama mu je spustila slušalicu" - Daren Flečer

U tom trenutku Aleks Ferguson se spremao za penziju kad je to prvi put najavio.

I zato sam razmišljao da potpišem za Njukasl, a vest o tome stigla je do ser Aleksa.

On me je jedne večeri pozvao na kuću i javila se moja sestra.

Imao sam 15 godina, bio sam bled kao krpa, a on se preko telefona istresao na mene.

Moja mama me je videla, preotela mi telefon, slušala nekoliko sekundi i rekla: „Više se nikad ne obraćajte tako mom sinu" i zalupila mu slušalicu.

Pomislio sam: „Šta se to, kog vraga, dešava?".

A onda je sledećeg minuta ponovo zazvonio telefon i Ser Aleks je rekao: „Iskreno se izvinjavam, gospođo Flečer. Stvarno nam se dopada vaš sin, dolazim do vas sledećim letom za Edinburg."

Moja mama se verovatno osvrnula po kući pomislivši kako nije pospremila i rekla: „E ne, nećete, on će doći do vas."

Bila je to najbolja odluka koju sam ikad doneo i kakav je samo uticaj imala na moju karijeru.

Obrnuta psihologija - Bili Stark

Bili Stark, koji je igrao pod Fergusonom u Sent Mirenu, a potom i u Aberdinu...

Pomenuo je to onako, u prolazu, ali mi se urezalo u mozak i samo sam pomislio: „Auh!".

Da li je to bila dodatna motivacija - zato što je to bila moja najbolja sezona kad je u pitanju broj datih golova.

Čaj sa ženama koje peru dresove i lični dodir - Arči Noks

Arči Noks, koji je bio Fergusonov asistent u Aberdinu i na Old Trafordu, bio je trener Forfar Atletika 1980. godine kad mu je prišao trener Donsa. Bila je to ponuda koju nije mogao da odbije.

Odveo sam ga u kancelariju Forfara, a on me je samo pitao: „Da li želiš da budeš moj asistent u Aberdinu?".

Rekao sam: „To bi bilo sjajno, ja sam za". Pitao me je kad mogu da počnem, a ja sam rekao: „Sutra".

Da li sam primetio neku promenu u njemu od Aberdina do Junajteda?

Uveo je skauting infrastrukturu na Old Traford i rekao skautima: „Ako bilo ko od njih potpiše za nekog drugog, želim da znam nešto o tome."

Kad smo kupili Bekama, on bi dolazio na sve naše utakmicu u Londonu sa mamom, tatom i sestrom, i svraćao bi u hotel u kom je odseo tim noć pred utakmicu.

Prva stvar koju mi je rekao kad smo stigli na Old Traford bila je: „Moramo da upoznamo svakoga ovde".

Od upravitelja, sekretarica u kancelarijama, do kuhinjskih radnika.

Bilo je to staranje da svako zna svoju ulogu, rad na svesti o tome da smo svi u ovome zajedno.

Nakon što sam parkirao u kompleksu za treninge, on je izašao i rekao mi: „Kako si, sinko?".

Otišao sam na tri nedelje, vratio se i on me je integrisao u štab za prvi tim i ja sam bio trener Kristijanu Ronaldu, Vejnu Runija, bio je tu i Karlos Tevez.

Žestina uverenja - Pol Parker

Iako je bio brižna i uviđavna duša najveći deo vremena, Fergusonove tirade u svlačionici su legendarne, a čak je skovan i izraz „fen za kosu" za neke od bučnijih ribanja koja bi izveo zastrašujući Glazgovljanin. Govoreći za Četiri četiri dva (Four Four Two), bivši odbrambeni igrač Junajteda priseća se posebnog incidenta na poluvremenu...