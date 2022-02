Korona virus, turizam i posao: Malta - ostrvo na kojem raširenih ruku čekaju digitalne nomade

Pošto je nametnula neke od najrigoroznijih restrikcija u Evropi, ta zemlja je konačno uspela da otvori granice i ponovo poželi bezbednu dobrodošlicu posetiocima, ponosna na to što spada među zemlje sa najviše vakcinisanih na svetu.

Zbog toga su, prema rečima direktora Centra, to jedina dva mesta koja imaju šansu da izbegnu zimski talas, i spadaju među najbezbednije destinacije u 2021. godini.

Zašto bi se sada išlo tamo?

Ta zemlja je više nego spremna da opet primi vakcinisane inostrane posetioce - posebno one koji žele da iskoriste novu politiku svojih kompanija o radu na daljinu.

U junu 2021. godine Malta je usvojila Nomadsku boravišnu dozvolu, koja posetiocima omogućuje da zadrže trenutno zaposlenje u drugoj zemlji i žive na Malti do godinu dana (uz mogućnost obnove dozvole).

Posetioci na Malti takođe mogu da iskoriste za turiste podsticajni Plan za slobodne nezavisne putnike (FIT), koji hotelima unutar programa omogućuje da gostima koji odsedaju najmanje tri dana ponudi olakšice (recimo, popuste na sobe ili usluge na licu mesta) u iznosu do 200 evra (100 evra od vlade i ista tolika subvencija od hotela).

Godine 2021. ta zemlja je osmislila sopstveni akcioni plan razvoja kružne ekonomije - u kojoj su proizvođači odgovorni za to gde završavaju njihovi proizvodi, te podstiču višestruku upotrebu, recikliranje i opšte smanjenje resursa.

Kako bi to podstaklo, malteško Ministarstvo za turizam pokrenulo je 2019. godina.

Program zelene mobilnosti za hotele, u okviru kojeg se nagrađuju hoteli koji ohrabruju zaposlene i goste da koriste održive modele prevoza, kao što su bicikli, električna vozila i šatl servisi, ne bi li stigli do hotela i urbanih centara.

Među aktuelnim dobitnicima nagrada su hotel sa pet zvezdica AX The Palace, sestinski hotel sa četiri zvezdice AX Victoria, kao i The Waterfront Hotel, koji je, prikladno, smešten u Slijemi, blizu trajekta koji prevozi do glavnog grada Valete.