Fudbal i Francuska: Red Star i Pari Sen Žermen - lice i naličje Pariza

Pre 14 minuta

To je kultni francuski trećeligaš i, poput Pari Sen Žermena (PSŽ), predstavlja brend koji odzvanja u ušima navijača širom sveta, ali iz nekih drugih razloga.

U najvišem rangu takmičenja ih nema još od sezone 1974/75, a sve do 2005. godine su se borili u šestoj ligi.

Ovakva podrška predstavlja potpuno drugačiji finansijski svet i obraća se drugačijoj publici od one koja prati Red Star, baš kao i treći profesionalni fudbalski tim iz glavnog grada - FK Pariz.

PSŽ i Red Star žele istu vrstu privlačnosti te čuvene energije Pariza i to je njihove unikatne brendove dovelo do globalne popularnosti.

„Razradili smo neke ideje koje su bile jako dobre zato što se ne plašimo toga kako će one biti tumačene.

Ne kupujemo kulturu, jer to sebi ne možemo da priuštimo, ali mi želimo da kreiramo kulturu. Zbog toga na drugačiji način pristupamo stvarima".

Belion je 2016. godine svoju fudbalsku karijeru završio na stadionu Bauer, terenu koji on poredi sa Krejven Kotidžem, stadionom Fulama.

On je u predsedniku Red Stara i filmskom producentu Patrisu Adadu pronašao srodnu dušu.

„A napravili smo ih samo 20 i to za Kolet, jednu prodavnicu u Parizu!"

„Takve stvari nas ne čine bogatim, ali kada se osvrnete na to, na ljubav i strast koje ulažemo u klub, naravno da se osećate srećnim samo kada vidite da sve to i funkcioniše i da su ljudi dirnuti vašom pričom".

„U ovom klubu nije sve - i u to sam apsolutno verovao još dok sam bio igrač - u učinku", kaže on.

„Naravno da je važno kakav učinak imate i da se uvek trudite da napredujete na tabeli, ali mi u klubu imamo oko 500 dečaka, od šestogodišnjaka pa do prvotimaca, tako da je jako važno da u njihove živote ugradimo i kulturu i obrazovanje".

„Znamo da će možda jedan od klinaca iz cele generacije postati profesionalac, a šta ćemo onda sa ostalom decom?" pita se on.

„Nudimo im in eke druge mogućnosti - fotografiju, modu, muziku. Sve je to besplatno, oni mogu da gledaju i da uče".

„Ako za 10 godina vidim nekog od tih dečaka i on mi kaže da radi na BBC-ju jer je zavoleo medije, a drugi da radi u Najkiju, ili na berzi, možda u umetničkoj galeriji, onda je to pobeda važnija i od osvajanja Lige šampiona".

„Poremetili smo svet fudbala i na terenu i van njega, i to na onaj jedinstven, pariski način - i to je priča kojom želimo da se bavimo".

„To nam je omogućilo da dopremo do navijača koji možda nisu nužno pratili PSŽ kao fudbalski klub, ali su smatrali da nošenje stvari iz naše kolekcije predstavlja poprilično kul pogled na svet", kaže Alegre.

On želi da PSŽ postane jedan od tri najveća sportska brenda na svetu.

On kroz šalu kaže da su Red Star Rolingstonsi, a PSŽ-ovci Bitlsi, ali i da klub poštuje i jednu i drugu stranu u samom gradu i francuskom fudbalu uopšte.

„Moj sin voli da gleda Kilijana Mbapea i Neimara i to je sasvim normalno - jako je zabavno gledati veliku utakmicu, ali da je to sa marketinške strane pravi blokbaster", kaže on.