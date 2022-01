Posao i psihologija: Možete li otpustiti nekoga obzirno i ljubazno

„Uspaničio sam se. Pitao sam šta to znači", priseća se Andre.

„Kad vam zazvoni telefon, zamislite da je u pitanju sve drugo samo ne to. Tad sam shvatio da ne postoji ono 'svi smo jedna porodica'. Svako je prepušten sebi."

To je potpuno razumljiva reakcija posle neuviđavnog otkaza, kažu stručnjaci.

„Izvesni nivo ljudskosti"

Obzirno otpuštanje

„Toksična kultura"

„Ako ste prisutni u ovom pozivu, to znači da ste deo nesrećne grupe koja se otpušta", rekao je izvršni direktor zbunjenim zaposlenima koji su bili potpuno zatečeni ovim potezom.

„Kad masovno otpustite 900 ljudi preko Zuma… to deluje krajnje bezosećajno, surovo čak, imajući u vidu da se desilo neposredno pred božićne praznike.

„Ako već morate da otpuštate ljude, ne želite to tako da radite."

Džodi Glikman ne misli da je moguće promeniti kulturu kompanije samo smenom generalnog direktora - iako je to početak

On se izvinio zato što nije „iskazao odgovarajući nivo poštovanja i uvažavanja za pogođene pojedince kao i za njihov doprinos firmi".

„Stojim iza odluke da dođe do otpuštanja, ali sam pogrešio u načinu komunikacije", priznao je.

„Masovno otpuštanje 900 ljudi preko Zuma odražava kulturu kojoj nije stalo do njenih zaposlenih", kaže ona.

„I koliko ljudi se složilo da je to dobar način komunikacije sa zaposlenima?".

Osećanje nepoštovanja

Bezobzirno otpuštanje najverovatnije će zaplašiti njihove vlastite zaposlene i uticati na to kako će oni doživljavati vlastitu vrednost u kompaniji.

„Osoblje bi moglo da vidi kako se kompanija ophodila prema njihovim bivšim kolegama, što će stvoriti probleme sa angažovanjem, motivacijom ili lojalnošću zaposlenih - ili ih čak navesti na to da počnu da traže druge poslove", kaže Dejl.

„Otpustili su me, a onda su tražili da se vratim"

Ali on kaže da je bio krajnje zbunjen nekoliko nedelja kasnije kad ga je kompanija pozvala i pitala ga da li bi mogao ponovo da preuzme svoj stari posao.

„Rekli su mi da je došlo do greške i zamolili su me da se vratim. Naravno, ja sam to odbio.