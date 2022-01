Film i Holivud: Preminuo Sidni Poatje, prvi crni glumac koji je dobio Oskara

Osvojio je Oskara za najboljeg glumca za film Poljski ljiljani ( Lilies of the Field ) 1963. godine.

Prethodno je za ulogu u filmu The Defiant Ones iz 1958. godine bio nominovan za Oskara.

U vreme velike rasne segregacije u SAD, glumio je Patch of Blue iz 1965. godine, a zatim u Vrelini noći (Heat of the Night) sledeće godine.