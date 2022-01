Drugi svetski rat, istorija i zločini: Tragom žena koje su pobegle iz nacističkog marša smrti

To ju je odvelo na put na kojem je rekonstruisala sve korake ovih žena i postarala se da njihova odvažnost ne ostane zaboravljena više od 75 godina kasnije.

Bilo je to 2002. godine i u razgovoru su se dotakle Helenine prošlosti.

Bilo je to u završnici rata i Helen je uhapšena 1944. godine nakon velike kampanje nacista da slome sve mreže Pokreta otpora u Francuskoj.

Radila je sa holandskim mrežama u Parizu i u to vreme se zaljubila u jednog holandskog mladića.

„Toliko je bilo okolo leševa da im je to prošlo i marš se nastavio dalje bez njih."

Ono što je najviše zapanjilo Gven, dok je rekonstruisala putanju žena, jeste koliko su one malo napredovale svakog dana.

„Shvatile su prilično brzo da im je najbolja strategija da se ponašaju kao da nije ništa neobično što su one tu, da se samo pretvaraju da je sve u redu i da se ničega ne plaše", kaže Gven.

Kad su shvatile da su Amerikanci sa fronta sa druge strane reke Mulde u Saksoniji, u Nemačkoj, bila je to poslednja prepreka koju su morale da savladaju.

„I zato mislim da je u psihološkom smislu to bila jedna velika izolovanost. Mislim da je to kao PTSP (posttraumatski stresni poremećaj), ali neprepoznat, zato što one nisu bile smatrane vojnicima."