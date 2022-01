Muzika i Amerika: Preminula Roni Spektor - pevala je hit Be My Baby, spasavala glavu od muža Fila Spektora

Pre 10 minuta

Autor fotografije, Getty Images

Roni Spektor, vodeća pevačice ženske grupe Ronets (Ronettes) iz 1960-tih, preminula je u 78. godini od raka, saopštila je njena porodica.

Pop grupa se proslavila pesmama poput Be My Baby, Baby I Love You i Walking in the Rain.

„Roni je živela život sa sjajem u očima, hrabrim stavom, neverovatnim smislom za humor i osmehom na licu", navodi se u saopštenju porodice.

„Bila je ispunjena ljubavlju i zahvalnošću. Njen radosni glas, razigrana priroda i magično prisustvo će živeti u svima koji su je poznavali, čuli ili videli."

Rođena 1943. na Menhetnu kao Veronika Ivet Benet, proslavila se sa samo 18 godina dok je nastupala sa starijom sestrom i rođakom.

Glasovima, frizurama i slobodnijom upotrebom šminke, multietnička ženska grupa je privukla pažnju muzičkih producenta nastupima u njujorškim klubovima.

Pevačica se 1968. godine udala za Fila Spektora, slavnog i kontroverznog muzičkog producenta.

Bili su u braku šest godina i pre razvoda su usvojili troje dece.

U memoarima, Spektor je napisala da je Fil držao sanduk u podrumu njihove kuće kako bi pevačici dao do znanja da će je ubiti ako ga ostavi.

Posle njihovog razvoda, otkrila je da ju je Fil Spektor zlostavljao.

Pod producentskom palicom Fila Spektora, grupa je snimila hitove Be My Baby i Baby I Love You.

Članice grupe Ronets kasnije su ga tužile zbog neisplaćenih honorara.

Spektor je preminuo u zatvoru 2021. dok je izdržavao kaznu za ubistvo.

Imidž „loših devojaka" prokrčio je put ženskim muzičkim umetnicima.

„Nismo se plašile da budemo zgodne. To je bio naš trik", napisala je Roni Spektor u memoarima 2004.

Memoare je naslovila - Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness (Budi moja beba: kako sam preživela maskare, miniće i ludilo).

„Kada smo videli The Shirelles kako hodaju po bini u širokim haljinama, mi smo otišle u suprotnom smeru - uvukli smo tela u najuže suknje koje smo mogli da nađemo. Onda bismo izašli na binu i podigle suknje da još više istaknemo i pokažemo noge".

Jedini album grupe, Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica, objavljen je 1964. godine.

Na njemu su veliki hitovi poput Chapel of Love, I Wonder i obrada pesme Reja Čarlsa What'd I Say.

Pet od 12 njihovih pesama dospelo je na američke Bilbord muzičke liste.

Pesma Be My Baby korišćena je u uvodnoj sekvenci filmova Prljavi ples (Dirty Dancing) i Paklene ulice (Mean Streets) Martina Skorsezea iz 1973. godine.

Čuvena liverpulska četvorka - Bitlsi - pozvali su grupu Ronets da im se pridruži na njihovoj američkoj turneji 1966. godine.

Grupa Ronets je uvrštena u Rokenrol kuću slavnih 2007.

Roni Spektor se posle neslavnog braka sa Filom Spektorom udala za menadžera Džonatana Grinfilda, sa kojim ima dva sina.