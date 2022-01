Korona virus: Da li pandemija ulazi u završnicu

Dakle, da li je nova era kovida zaista neminovna i šta će to zapravo značiti za naše živote?

Bio je to potpuno novi virus koji naš imuni sistem ranije nije iskusio i nismo imali lekove ili vakcine da pomognu.

„Endemičnost je upisana u ovaj virus", kaže doktorka Elizabeta Gropeli, virološkinja na Sent Džordžu, Univerzitetu u Londonu.

Epidemiolozi, koji proučavaju širenje bolesti, smatrali bi bolest endemskom kada bi nivoi bili konzistentni i predvidljivi - za razliku od talasa „eksplozivnog rasta i pada" do sada tokom pandemije.

Ali profesorka Azra Gani, epidemiološkinja sa Imperijal koledža u Londonu, kaže da drugi ljudi to koriste da bi ukazali da je kovid još tu, ali da više ne moramo da ograničavamo živote.

Koliko loše?

Profesor Hiskoks - koji je deo vladine savetodavne grupe za nove i nadolazeće pretnje respiratornim virusima - kaže da to znači da većina ljudi neće biti teško pogođena.

Šta će to značiti za naše živote?

Ali, kaže on, „u sezoni teškog gripa, dvesta do trista ljudi umre dnevno tokom zime i niko ne nosi masku niti se društveno distancira, to je možda prava linija koju treba povući u pesku".