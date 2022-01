BBC, mediji i Britanija: Prolazi vreme pretplate, potreban novi vid finansiranja - ministarka kulture

Pre 1 sata

Postojanje pretplate je garantovano BBC kraljevskom poveljom barem do 31. decembra 2027.

Taj izvor navodi da je ministarka prepoznala da je finansijski pritisak na stanovništvo veliki i da je pretplata veliki izdatak za ljude sa niskim primanjima i penzionere, kao i da je to stavka nad kojom ministri imaju kontrolu.

„Vlada mora da zaustavi ovaj bezobzirni ideološki krstaški rat i da se povuče iz napada na naš BBC", dodao je on.

Od 2020, ljudi stariji od 75 godina počeli su da plaćaju TV pretplatu koja je za njih do tada bila besplatna.

Korporacija je saopštila da bi to moglo da dovede do do sada nezabeleženih ukidanja servisa i programa.