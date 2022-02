Film i muzika: Dejvid Bouvi - potcenjeni glumački genije

Pre 32 minuta

Mnogo pre rođenja MTV-ja, Bouvi je pravio kratke filmove u cilju promocije muzike i upravo je on bio taj koji je pomerao granice vizuelne forme video spotovima kao što je bio onaj za pesmu Ashes To Ashes .

Tokom tri decenije od Čoveka koji je pao na Zemlju (1976), pa do Prestiža (2006), Bouvi se pojavio u desetak filmova.

Ako po strani ostavimo nekoliko kameo pojavljivanja - od kojih je svakako najupečatljivije ono na pisti u Zulenderu - kao i role koje bi najbolje bilo da zaboravimo ( Just a Gigolo ), ostaje nam samo nekoliko njegovih uloga.

Svejedno, te uloge su uspele da na efektan način izbace njegov talenat na površinu, i to u tolikoj meri da osiguraju njegov status filmske ikone.

Bez obzira da li je to bila referenca na Stenlija Kjubrika u pesmi Space Oddity, poziranje u stilu Grete Garbo na omotu ploče Hunky Dory ili praktikovanje nemačkog ekspresionizma kao Mršavi beli grof, Bouvi je konstantno koristio filmsku ikonografiju u muzici.

Filmadžije su brzo prepoznale takav njegov potencijal kao filmsku temu, pa su tako nastali dokumentarci kao što su Da Penebejkerov Ziggy Stardust and the Spiders of Mars (1979) i Jentobov Cracked Actor (1975).