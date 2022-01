Ne gledaj gore! i druge filmske priče o našim najvećim strahovima

Pre 37 minuta

Tako je 24. novembra, samo par nedelja pre nego što će novi film Adama Mekeja, apokaliptična komedija katastrofe Ne gledaj gore (Don-t Look Up) biti premijerno prikazana u bioskopima, NASA lansirala svemirsku letelicu pod imenom DART ( Double Asteroid Redirection Test ) ne bi li uvidela kako se može promeniti pravac kretanja asteroida Dimorfos.

Sve više se priča o udaru

Stvarne pretnje

Sumorni novi talas

Samo prošle godine, više od 100 godina posle Stolovih bahanalija, filmovi The End of The World, How It Ends i Silent Night, ponovo su iskoristili ideju zabave u poslednjoj noći.