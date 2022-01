Muzika i Amerika: Preminuo pevač Mit Louf u 74. godini

Pre 21 minuta

Njegov album Bat Out Of Hell jedan je od najprodavanijih u istoriji muzičke industrije sa 100 miliona primeraka za koje su kupci izdvojili novac.

Hit iz 1993, I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That), doneo je pevaču Gremi nagradu.