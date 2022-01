5G mreža i avio-saobraćaj: Koliko je velika opasnost za letove u Americi

Pre 19 minuta

Kako bi 5G mreća mogla da poremeti američku avijaciju?

Koliko je ozbiljan rizik za avione?

Kako će letenje biti bezbedno?

Erlajns for Amerika (Airlines for America), koja okuplja 10 najvećih avioprevoznika, upozorila je da bi to moglo dovesti do kašnjenja ili otkazivanja više od 1.000 letova u slučaju lošeg vremena, što će ponekad značiti da će „ogromna većina putnika" biti sprečena da otputuje na vreme.