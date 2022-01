Muzika i pesme: Šta tačno Mit Louf nije bio spreman da uradi za ljubav

Pesma I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) bila je na vrhu muzičkih lista u 28 zemalja

To je jedna od najvećih misterija rok muzike svih vremena. Šta Mit Louf ne bi uradio za ljubav?

Moćna balada pokojnog američkog pevača, nagrađena Gremijem, I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) probila se do vrha top lista 1993. godine.

Tokom 12-minutne Vagnerovske melodramatike, on je to obećanje ponovio ni manje ni više od 30 puta - ali obožavaci su dugo bili zbunjeni oko toga šta on ne bi uradio.

Da postane vegan? Podmiti sveštenika? Da pištolj majmunu?

Muzičar je dao jedan mogući odgovor tokom kratkog pojavljivanja u Spice World: The Movie.

U liku vozača članica grupe Spajs girls (Spice Girls), bio je zamoljen da očisti začepljene toalete u njihovom autobusu za turneje.

„Slušajte, ja volim ove devojke, i uradiću sve za njih", kaže on njihovom menadžeru.

„Ali to neću da uradim."

Povodom smrti Mita Loufa u 74. godini, obnovljena je intriga oko značenja pesme - ali odgovor na ovu rok zagonetku je mnogo jednostavniji nego što mislite.

U pesmi, Louf kaže da neće nastaviti dalje, ili se zezati, ili prestati da sanja o liku žene koja su se sviđa (istaknuta u pesmi kao Mrs Loud, ona je u stvari bila britanska pevačica Lorejn Krozbi).

U stvari, svaki put kada bi otpevao „Neću to da uradim", značilo je da odbacuje mogućnost konkretne buduće greške.

Džim Stajnman, koji je napisao pesmu, mislio je da bi obožavaoce mogao da zaprepasti refren - koji je on zapravo reciklirao iz pesme Boni Tajler Getting So Excited.

„Kada smo to snimali, Džim je pomenuo tu stvar i rekao: 'Ljudi neće znati šta je to'", prisetio se Mit Louf u intervjuu 2014.

„Rekao sam, 'Naravno da hoće. Kako da ne znaju?' On je na to uzvratio: 'Neće'."

Pokazalo se da je Stajnman u pravu.

„Stalno mi postavljaju to pitanje", rekao je Mit Louf za VH1 Story Tellers 1998.

„Mogu da se kladim da ako bih rekao ljudima: 'Imate li pitanje', oni bi podigli ruke i postavili bi mi upravo to 'O čemu se radi?'".

„Pa, večeras sam ovde da vam pomognem", nastavio je, izvlačeći ogromnu tablu sa tekstom i štapom bi podvlačio stihove.

„Svaki put su različite linije, pre svakog refrena", objasnio je on.

„Nikada sebi neću oprostiti ako večeras ne odemo do kraja/Sve bih uradio za ljubav/Ali to neću učiniti.

„Nikada neću prestati da te sanjam svake noći u životu/Učiniću sve za ljubav/Ali to neću učiniti.

„Nikada neću zaboraviti kako se sada osećaš/Učiniću sve za ljubav/Ali neću... šta?".

Publika je složno odgovorila: „To!".

„Da li razumemo?", upitao je profesor Louf.

„To je red pre svakog refrena.

„Drugim rečima, možete umetnuti sopstveni red/stih".

Stvari za koje Mit Louf u pesmi kaže da nikada neće uraditi:

Lagati te

Zaboraviti kako se sada osećaš

Oprostiti sebi ako večeras ne odemo do kraja

Uraditi to bolje nego đto to radim sa tobom

Prestati da te sanjam svake noći do kraja života

Shvatiti da je vreme da krenem dalje

Da se zezam okolo

Bilo da su zaintrigirani misterijom ili zavedeni grandioznim romantizmom, obožavaoci su prigrlili pesmu I'd Do Anything 1993. godine.

Bila je sedam nedelja na prvom mestu u Velikoj Britaniji, postavši najprodavaniji singl godine i podmladivši karijeru Mita Loufa.

Singl verzija od samo pet minuta, doprinela je mističnosti pesme, pošto su neki od ključnih stihova izbačeni.

Ali Mit Louf i Stajnman su insistirali da je 12-minutna verzija sa albuma prava verzija.

„Bombastično? Naravno da je bombastično", rekao je Stajnman za Kju (Q) magazin.

„Shvatam to kao kompliment. Rokenrol je najbombastičnija forma svih vremena - preuveličana, gigantska, uzbudljiva i smešna."

Večiti romantik Mit Louf smatrao je da je razmera pesme sasvim odgovarajuća.

„Čitate da je to veće od života, ali nije", rekao je.

„Velik je kao život, ali ne veći, jer je život ogroman. Život je veoma dramatičan u svakom trenutku.

„Ljudi kažu, 'Pesme su tako dugačke', ali to su sažete životne priče. Dvanaest minuta je prilično kratko za Anything For Love.

Osam minuta nije previše za Paradise by the Dashboard Lights. Te pesme govore o čitavim životima."

A šta je sa njegovim odnosima?

Upitan 1996. šta je bio spreman da uradi za prvu ženu Lesli, odgovorio je:

„Da se okupam. Iznesem smeće. Sve. Ali zar to ne radimo svi?".

Slučaj je zatvoren.

