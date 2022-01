Svemir i Amerika: Spejs-šatl Čelendžer - katastrofa koja je uzdrmala Ameriku

Pre 1 sata

Bila je to istovremeno tragedija i istinski šokantan događaj, čije se posledice osećaju i dan-danas.

Let je bio odlagan nekoliko dana zbog ledenih temperatura.

Bilo je to prvi put da je SAD izgubila astronaute tokom leta u svemir i bio je to ogroman udarac za ovu zemlju.

Nacionalna žalost

SAD su se ponosile time da mogu da pošalju spejs-šatl sa ljudskom posadom u orbitu i od 1981. do 1986. uspešno su lansirale Svemirske transportne sisteme (STS) više od 20 puta iz centra u Kejp Kanaveralu.

Brajan Balard, koji je u to vreme imao 16 godina, posmatrao je sve iz prve ruke sa terase za osmatranje.

„Isprva sam mislio da se razdvojio u pravo vreme, ali potom sam čuo odjeke ogromne eksplozije", priseća se on.

„Trebalo mi je vremena da shvatim da se oni neće vratiti", kaže on.

On je bio poslat tamo zato što je jedna od profesorki iz njegove škole Krista Mekaulif bila u Čelendžeru, nadajući se da će postati prva nastavnica koja je poletela u svemir.

Svemirsko obrazovanje

Prelomni trenutak

Mark Adelman je u to vreme imao sedam godina.

U njegovoj školi to je imalo posebnu težinu zato što se jedan od njihovih nastavnika prijavio za program „Nastavnik u svemiru".

„Za mnogu decu to je bilo prvi put da se nešto sa čim su mogli da se poistovete direktno odrazilo na njihove živote.

„Zapanjilo me je kad sam shvatio da je to lako mogao da bude nastavnik iz naše škole", priseća se on.