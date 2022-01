Sejšeli i korupcija: Ostrvska zemlja u lovu na nestalih 50 miliona dolara

Pre 41 minuta

„Pedeset miliona dolara bio je poklon za Sejšelce, a mi ga nismo dobili", kaže on dok cokće zubima, a njegove tamne oči blistaju od ogorčenosti.

To je vrtoglava suma koju skoro niko od 100.000 ljudi koji žive na ovim sićušnim delovima raja u zapadnom Indijskom okeanu ne može ni da zamisli, a kamoli zaradi za životnog veka ili čak ukrade.

Nestala donacija

Šestoro optuženih:

On nade polaže u novu vladu predsednika Vavela Ramkalavana, čija je partija Demokratska alijansa Sejšela osvojila vlat na izborima pre 14 meseci, zarekavši se da će iskoreniti korupciju koja je za mnoge postala sinonim 43-godišnjeg vladavine Reneove partije.

„Ranije su samo govorili o tome. Ali oni sada hapse ljude. To je otvorilo oči Sejšelcima. Mi svi želimo da se taj novac vrati."

U intervjuu za BBC, Ramkalavan se pita: „Zašto su držali to oružje? Ja se ne plašim mnogih stvari o kojima stalno slušam".

„Nadamo se da je 50 miliona dolara do sada proizvelo stotine miliona i nadamo se da ćemo sve to da vratimo", kaže on.