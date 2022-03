Retke bolesti - fibromialgija: „Kako mi je kuvanje povratilo porodicu“

Pre 30 minuta

Slike su pravljene tako da vas nateraju da pomislite: „Želim to da jedem", ali šta ako te fotografije postižu upravo suprotan efekat?

„Bol je bio toliko jak da nisam mogao da držim nož, nisam mogao da stojim uspravno da bih kuvao, nisam mogao ništa da nosim u rukama", kaže on.

„Pomislio sam, kako mogu da pretvorim to 'ne mogu da kuvam' u 'želim da kuvam' i 'mogu bezbedno da kuvam'?".

„Malo je falilo da izgubim porodicu"

„Moja mama je bila sjajna kuvarica. Ona me je naučila to da radim i bilo je sjajno", kaže on.