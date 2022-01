Ukrajina, Rusija i NATO: Kako ćemo znati da je izbio rat

Pre 1 sata

Svi pokušavaju da predvide namere ruskog predsednika Vladimira Putina u Ukrajini. SAD i Velika Britanija povlače osoblje ambasada dok rastu strahovi od neminovnog sukoba. Ali on je možda već otpočeo, piše stručnjak za bezbednost i odbranu Džonatan Markus.

Pokreti tenkova, ispaljivanje raketa

Prvi znaci uzbune stići će od same ukrajinske vojske, ali zapadni sateliti i vazduhoplovi za sakupljanje obaveštajnih podataka mogli bi pre toga da zapaze pripreme za skoru ofanzivu.

Među njima su „opremanje formacija ljudstvom", kaže on, budući da je veći deo onoga što je do sada razmešteno teška mašinerija, a ne same trupe.