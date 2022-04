Film, Holivud i LGBT: „Moj privatni Ajdaho" - ostvarenje koje je pomerilo vidike

Umesto toga, on njihov neukaljani imidž prevodi u bezidejne i zapuštene likove s one strane zakona.

Od fizičke bliskosti dva lika do Majkove fizičke slabosti uzrokovane narkolepsijom, stižemo do toga da brutalni muškarci ovde ne postoje.

Ogoljena muškost

Sećajući se Feniksa, Vil Viton, njegov partner iz filma Stand by me (1986), opisuje glumca kao „svežu emocionalnu ranu koja nikako da zaraste. On je sve osećao i to ga je činilo tako divnim, divnim glumcem".