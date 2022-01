Drugi svetski rat, Holokaust i nacisti: Devojčica iz logora smrti koja je oprostila nacistima

Pre 54 minuta

„Sećam se da sam samo gledala u nju. U to vreme to nisam znala, ali nikad je više neću videti."

Njihova tela bila su gola, a oči širom otvorene. Bio je to jeziv prizor.

„To me je potreslo.

„Ako bih umrla, Mirijam bi takođe dobila smrtonosnu injekciju da bi on mogao obema da nam otvori tela i uporedi naše autopsije.

„I dok sam puzala, svest me je napuštala, nalazila bih se između svesti i nesvesti, ali sam sve vreme sebi govorila: 'Moram da preživim, moram da preživim.'"

Zatekle smo samo tri zgužvane fotografije… to je sve što je ostalo od moje porodice."

Dvadesetog avgusta 1993. godine, Eva je pošla na put do Nemačke da ga sretne.

„Bila sam neverovatno nervozna i uplašena. Doktor Munk je u to vreme imao 82 godine.

„Dočekao me je sa ljubaznošću, poštovanjem i uviđavnošću. Bila sam iznenađena da jedan nacista može da se odnosi prema meni sa poštovanjem.

„I rekao mi je: 'To je moj problem, to je noćna mora sa kojom ja moram da živim.'

„Pitala sam ga da li je voljan da pođe sa mnom u Aušvic i kaže isto to što je rekao meni. A on je rekao da bi voleo to da uradi."