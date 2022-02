Porodica, deca i psihologija: Ima li kraja suparništvu braće i sestara

Pre 54 minuta

„Mi smo veoma, veoma različiti. Kao da smo bili u drugačijim svetovima, a mislim da je to sada deo problema i sa moje dvoje [dece]."

Međutim, za druge to rivalstvo opstaje i kasnije.

Pedesetjedan procenat ispitanika izjavio je da ima trajno takmičarski nastrojen odnos sa braćom i sestrama, kao i da se takmiče u vezi sa svim, od toga ko ima sopstvenu kuću u vlasništvu do toga ko će biti domaćin porodičnih skupova.

Zbog čega to takmičenje istrajava i da li smo uopšte u stanju da ga prevaziđemo?

Poređenje i konflikt

Primera radi, braći i sestrama je lako da porede školski ili sportski uspeh ili da se nadmeću oko toga ko je „miljenik" roditelja, s obzirom na to da često imaju slična iskustva (kao što je pohađanje iste škole).

To je, naročito, kaže dr Rad, zato što uglavnom najviše vremena u detinjstvu provodimo sa braćom i sestrama, usled čega ih najbolje poznajemo.

To je potvrđeno i Rouzeninim iskustvom - kako sa sopstvenom braćom, tako i između njene dece, Rouzen kaže da su razlike glavni pokretači konflikta.

„Znam da je to bolna tačka za moju kćerku."

Faktor pravičnosti

„Roditelji će mlađoj deci verovatno dozvoliti određene povlastice ranije nego što su to učinili sa starijom decom", kaže Vajthed.

„Ako roditelj detetu od 12 godina kaže da može da ostane budno do 10 sati, možda će to dozvoliti i detetu od 10 godina, jer roditelji ne žele svađu."

Ako mlađoj deci nešto bude dozvoljeno u mlađem uzrastu nego što je bilo dozvoljeno starijem bratu ili sestri, „stariji brat ili sestra će možda smatrati da to nije pravično.

To dovodi do konflikta", dodaje Vajthed.

Ako postoji predstava da je jedno od braće i sestara lepše, pametnije, uspešnije, kod onog drugog će to izazvati osećaj da je geneteski materijal nejednako podeljen."

U odraslom dobu, pitanje pravičnosti između braće i sestara primenjuje se, primera radi, na profesionalni uspeh, na to koliko su srećni u svojim brakovima i na druge aspekte, dodaje dr Rad.

Blagi podsticaj

Međutim, nije datost da će se svaka grupa braće i sestara takmičiti do kraja života.

„Kada se desi neki važan događaj, dolazi do promena. Neko se uda ili oženi, neko dobije dete, izgubi roditelja.

Sve su to događaji koji mogu da pomognu u drugačijoj orijentaciji odnosa."

Ako neki takav važan trenutak spoji braću i sestre, to može da pomogne u popravljanju problema.

„Odnos između braće i sestara je jedinstven i višestran", kaže on, „pa često unutar jedne porodice postoji podjednako mnogo razlika kao i između više porodica".

„U kući može da postoji konflikt, to je naravno zdravo, ali ako budete primer svojoj deci kako treba pristupiti tom konfliktu na način da ne eskalira dalje, to će im kasnije pomoći."

Podsticanje braće i sestara da održavaju bliske odnose i u odraslom dobu, čak i ako to podrazumeva da se povremeno posvađaju, može značajno da doprinese.

„Sada smo zajedno na porodičnim događajima, dopisujemo se i pričamo u vezi sa našom mamom i tako to, pa sam se zbližila sa bar jednim od braće - čak i ako nam je za to trebalo vremena sve do poodmaklog perioda života."