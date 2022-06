Drugi svetski rat: Ljubav u senci rata - arktički konvoji koje su doveli Britance u SSSR

Od 31. avgusta 1941. (počevši od prvog konvoja čiji je šifrovani naziva bio „Derviš") do kraja rata, u luke Murmansk i Arhangelsk stiglo je 78 konvoja iz Velike Britanije i SAD sa vojnom pomoći SSSR-u u borbi protiv fašističke Nemačke, a u okviru programa o zajmu i najmu.

'Nemamo metke'

On je odgovorio: „Znači, treba brzo da te naučimo. Nemci su na putu".

Rekao sam: „Dajte mi metke i pokušaću", ali on se samo osmehnuo i odgovorio „mi nemamo metke".

„Ovo vam govorim kako bi naglasio da je situacija u Britaniji u to vreme bila užasna: hrana na bonove, nestanak struje, bombardovanja, ali ono što sam video u Murmansku ne može da se poredi", kaže Rolf sa suzama u očima.

Arktički konvoj bio je u to vreme najkraći morski put od Velike Britanije do SSSR-a, ali i najopasniji.

Upravo zbog toga, od 1398 brodova koji su prošli Barencovo more od Velike Britanije do Rusije i nazad, izgubljeno je 85 (prema drugim izvorima do 104).