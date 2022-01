Amerika i muzika: Posle smrti pevača Mita Loufa njegov album ponovo na vrhu lista

Mark Sevidž

BBC dopisnik u oblasti muzike

Pre 24 minuta

Autor fotografije, EPA Potpis ispod fotografije, Jedan od najpopularnijih albuma Mit Loufa je više od 10 godina bio u 100 najslušanijih u Velikoj Britaniji

Prošlo je samo nedelju dana od smrti američkog pevača Mit Loufa, a njegov najprodavaniji album Bat Out Of Hell ponovo je na britanskim top listama i to slušaniji nego ikada - prvi put je izbio u prva tri.

Album je izašao 1977. godine, a tada se nije našao ni na jednoj top listi, da bi počeo da se prodaje godinu dana kasnije, tek pošto se Mit Louf pojavio na BBC 2, u emisiji The Old Grey Whistle Test.

Samo u Velikoj Britaniji, prodato je 3,3 miliona primeraka.

Rođen je kao Marvin Li Adej, a preminuo je 21. januara u 74. godini, a uzrok smrti nije poznat.

Pevačeva smrt pokrenula je lavinu interesovanja za njegovo stvaralaštvo, a slušanost pesama je porasla za 2.583 odsto, piše magazin Bilbord.

Kompilacija Hits Out Of Hell je u pet najslušanijih, a nastavak legendarnog albuma, pod naslovom Bat Out Of Hell II: Back Into Hell, pozicionirao se na 24. mestu.

Najdalje što se Bat Out Of Hell prethodno plasirao bilo je deveto mesto na top listama, i to 1981. i 2013. godine.

Na top listama je proveo ukupno 523 nedelje, odnosno više od 10 godina.

Veći domet su do sada dostigla samo tri studijska albuma: Rumours Flitvud Meka, Dark Side of The Moon Pink Flojda i (What's The Story) Morning Glory grupe Oejzis.

Mit Louf je popularan i na top listama singlova.

Naslovna numera albuma Bat Out Of Hellje na 26. mestu, pesma I Would Anything For Love (But I Won't Do That) na 32. poziciji, a Two Out Of Three Ain't Bad, je na broju 46.

Prema trenutnim pravilima, izvođači mogu da imaju najviše tri pesme na listi singlova, tako da su sve ostale označene zvezdicom i ne ulaze u zbir.

We Don't Talk About Bruno je prošle nedelje postala prva originalna pesma Dizni produkcije koja je stigla na vrh top lista, a na prvom mestu nalazi se već drugu nedelju.

Ova pesma iz filma Encanto oduzela je nigerijskom pevaču po imenu Fajrboj DML šansu da se ostvari prvi veliki uspeh - pesma koju je snimio sa Ed Širanom bila je prva na top listama neposredno nakon što se pojavila, ali je pala niže kako je nedelja odmicala.

Ova pesma je trenutno jedna od najpopularnijih na Jutjubu, a ima izgleda da će se sledeće nedelje naći u top pet.

Veliki uspeh benda Jirs & jirs

Na top listama albuma, treći album grupe Year&Year), pod naslovom Night Call, odmah je izbio na prvo mesto.

Počeli su kao tročlani bend i izbacili hitove King i Desire, a sada je ovo solo projekat pevača Olija Aleksandera.

„Ja sam zaista, zaista ponosan. Hvala svima koji su kupili ovaj album i strimovali ga - ne mogu da verujem! Izbili smo na prvo mesto, ljudi moji!", rekao je Aleksander na ovu vest.

Na drugom mestu je Yard act, rok bend iz Lidsa, sa albumom The Overload.