Posao, psihologija i ravnopravnost: Ljudi koje kažnjavaju zbog ispoljavanja osećanja na poslu

Pre 50 minuta

„Vidite im u očima"

„Ako se radnici obojene kože dožive kao besni, nervozni, nestrpljivi ili nezadovoljni, to obično može da predstavlja veliki problem, čak i ako oni nisu nužno bili besni, nervozni, nestrpljivi ili nezadovoljni", kaže Vingfild, profesorka sa Univerziteta Vašington u Sent Luisu, u državi Misuri, u SAD.

„Zahtevan zadatak"

„Ako ste jedan od mnogih a vidite da se na meti našao 'jedini' tokom sastanka ili vidite da se njegove emocije ne tumače pravilno, ne čuvajte to za privatni razgovor preko mejla ili u hodniku posle svega kad ćete im reći: 'Oh, uzgred, slagao sam se sa tobom'", kaže ona.

Čak i nakon što je osvojio prestižne nagrade, on zna da mora da bude pažljiv kad razgovara sa drugim rukovodiocima, potencijalnim donatorima ili šefovima drugih kompanija - da „spusti loptu", kako on to kaže - da se njegove emocije ne bi pogrešno protumačile.

On se nada da će pomoć pri diversifikaciji radne snage dovesti do trajnih prilika, tako da radnici iz marginalizovanih zajednica i njihove razlike budu do kraja prihvaćeni, a ne samo „tolerisani", kaže on.