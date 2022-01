Televizija i serije: Rođendan Porodičnog čoveka - 23 godine prljavog klozetskog humora

Prva epizoda animirane komedije Seta Mekfarlena Porodični čovek (Family Guy), premijerno je emitovana na kanalu Foks 31. januara 1999. godine.

Epizoda Death Has a Shadow označila je početak emitovanja serije koja je s lakoćom pomerala granice prihvatljivog humora u mejnstrim TV komediji i koja, posle više od dve decenije, 20 sezona i skoro 400 epizoda, nema nameru da se zaustavi.

Za to vreme, Grifinovi su preživeli oštre napade kritičara, čak dva otkazivanja, vraćali se iz mrtvih, sarađivali, a zatim i obračunavali sa nekadašnjim američkim predsednikom Donaldom Trampom, sprijateljili se, posvađali, a potom pomirili sa Simpsonovima, putovali kroz vreme, menjali istoriju i imali nekoliko specijala posvećenih Ratovima zvezda.

Po kvalitetu priče i humora pozicioniran negde između Simpsonova i Saut Parka, Porodični čovek često je hvaljen, ali i kritikovan baš zato što nije bio ni jedno ni drugo.

Neki, poput Stivena Kelija, filmskog i TV kritičara Gardijana, tvrdili bi da Porodičnom čoveku „fali toplina Simpsonovih", kao i „oštroumnost" Saut Parka.

Drugi su pak obožavali direktnost u forama Seta Mekfarlena, prosti i prljavi klozetski humor, reference na aktuelne događaje i kratke umetnute scene koje su često bile najupečatljiviji deo epizoda, iako nisu bile deo glavne priče.

Dok se trenutno emituje 20. sezona, a kreatori već predano rade na narednoj, rođendan serije deluje kao savršen povod za rekapitulaciju doživljaja, još jedne, disfunkcionalne animirane porodice, ali i pogled na izazove koji im predstoje.

Porodični čovek u 200 reči

Tvorac serije je Set Mekfarlen, koji pozajmljuje glasove polovini članova porodice Grifin koju čine:

Piter (Set Mekfarlen) - glup, lenj, ali i kreativan u najnenormalnijem smislu. Radnik u pivari, što mu savršeno odgovara, zato što izuzetno uživa u konzumaciji ovog napitka. Glava porodice, na žalost svih njenih članova

Lois (Aleks Borstajn)- domaćica, često na ivici, ali ponekad i doživi nervni slom, najčešće zbog postupaka njenog supruga. Ćerka milijardera Kartera i Bebs Pjuteršmit. Odrekla se luksuznog života zarad braka s Piterom

Meg (Lejsi Čabert, zatim Mila Kunis) - Sedamnaestogodišnjakinja. Nesigurna tinejdžerka, uvek ignorisana, i često služi kao meta za ispaljivanje najokrutnijih šala njenog oca i braće

Kris (Set Grin) - Petnaestogodišnjak. Fizički predstavlja mlađu verziju Pitera, ali intelektualno ponekad, ali samo ponekad, ume da iznenadi

Stui (Set Mekfarlen) - Beba sa britanskim akcentom. Bond negativac u telu odojčeta. Najviše - i možda jedino - voli plišanog medu Ruperta

Brajan (Set Mekfarlen) - Njihov pas. Stuijev najbolji prijatelj i čest saputnik na putovanju kroz vreme. Pisac koji čeka svoju šansu

Grifinovi žive u fiktivnom gradu Kohagu na Roud Ajlendu.

Među članovima stalne postavke su i Kvegmajer, pilot i seksualni zavisnik, Džo, policajac paralizovan od struka nadole, i Klivlend, uvek ignorisani glas razuma.

Paralele sa Simpsonovima

Očigledne su - otac alkoholičar, supruga koju ne zaslužuje, troje dece od kojih je jedno beba i pas.

Svi provode dosta vremena ispred televizora.

Piter će se, kao i Homer, uvek na kraju izvući sa svim mogućim glupostima.

Međutim, razlike ipak postoje.

Dok u Simpsonovima makar Lisa ima nekakvu perspektivu, zahvaljujući njenom intelektu i moralnim vrednostima, reklo bi se da starija deca Grifinovih nemaju nikakvih šansi za uspeh.

Potencijal zapravo leži u bebi - Stuiju, hiperinteligentnom superzlikovcu.

Za razliku od Megi, koja već više od 30 godina proizvodi samo zvuk cuclanja, Stui govori i to sa čistim britanskim akcentom.

Set Mekfarlen je inspiraciju za njegov glas pronašao u engleskom glumcu Reksu Harisonu i njegovoj ulozi u filmu Moja lepa gospođice (My Fair Lady) sa Odri Hepbern.

Stuijev intelekt i sposobnosti nadmašuju veštine bilo koje bebe - sama činjenica da može da hoda i govori u tom uzrastu je impresivna - pa je tako sposoban da napravi vremeplov, poseduje arsenal najrazličitijeg oružja i funkcioniše potpuno samostalno.

A opet, ponekad ume samo da se rasplače i traži mamu.

Ali svi znamo da će samo koji minut kasnije planirati krvoločnu osvetu protiv onoga koji ga je rasplakao.

Takođe, za razliku od Pomoćnika Božić Bate, pas Brajan takođe govori. I piše. I vozi auto.

I upražnjava seks sa devojkama kadgod stigne.

Brajan i Stui često imaju odvojene avanture od ostalih članova porodice, a neretko i se i glavna priča vrti oko njih dvojice, što je nešto što je narativna moć koju Megi i njen pas nikada nisu imali u Springfildu.

Međutim, Porodični čovek nikada nije krio da je, donekle, pandan Simpsonovima.

Tokom sezona su se javljale brojne direktne reference na porodicu iz Springfilda, a kao da je sve vodilo ka čuvenoj krosover epizodi u 13. sezoni.

Poznata lica u Porodičnom čoveku

Još jedan koncept koji je serija Porodični čovek ne toliko ukrala koliko pozajmila od Simpsonova i adaptirala za sopstvene potrebe jeste gostovanje poznatih ličnosti.

Za razliku od Simpsonova, gde su poznati uglavnom davali glasove crtanim verzijama sebe, zvezde su ovde pozajmljivale glasove drugim upečatljivim likovima iz Kohaga.

Što ne znači da u Porodičnom čoveku nećete videti poznate ličnosti, samo neće imati originalne glasove.

Retko ko bi pristao da pozajmi glas za onakve šale i način na koji je bio predstavljen u Porodičnom čoveku.

Neke poznate ličnosti su čak davale glasove važnim likovima kroz nekoliko sezona.

Jedna od njih svakako je Keri Fišer, najpoznatija po ulozi princeze Leje u Ratovima Zvezda, koja je davala glas Anđeli, direktorki pivare u kojoj Piter radi.

Fišer je pozajmljivala glas Anđeli u čak 25 epizoda kroz 13 sezona.

Preminula je 27. decembra 2016. godine, u trenutku emitovanja 15. sezone serije.

Srećom već je bila završila snimanje i za 16. sezonu, stoga se lik Anđele zadržao u seriji još neko vreme.

Adam Vest, čuven po ulozi Betmena u seriji iz šezdesetih godina, pozajmljivao je glas gradonačelniku Kohaga po imenu - Adam Vest.

Vest je bio gradonačelnik Kohaga u više od 100 epizoda.

Preminuo je 9. juna 2017. godine, nekoliko meseci pre emitovanja 16. sezone.

Među poznatim ličnostima koji su gostovali u Porodičnom čoveku su Robert Dauni Džunior, Riki Džervejz, Rajan Rejnolds, Hju Lori, Kejt Blanšet, Vil Ferel, Ed Helms, Beti Vajt, Dru Barimor i mnogi drugi.

Dva otkazivanja i jedan spašen život

Za ove 23 godine, Porodični čovek otkazivan je čak dva puta, ali su direktori u Foksu su u oba slučaja vrlo brzo promenili mišljenje.

Serija je prvi put otkazana devetog septembra 2001. godine.

I možda je to bio jedan od retkih slučajeva kada je krilatica „ko zna zašto je to dobro" zapravo imala smisla.

Set Mekfarlen nije dobro podneo vest da je njegova serija otkazana nakon samo dve godine i tri sezone.

Očajan, desetog septembra se toliko napio da se onesvestio.

Mekfarlen je sutradan trebalo da se ukrca na let za Los Anđeles, ali zbog mamurluka ga propušta.

Ispostaviće se da je Mekfarlen trebalo da bude u jednom od dva aviona koji su 11. septembra 2001. godine udarili u zgrade Svetskog trgovinskog centra u Njujorku.

Samo godinu dana kasnije, zahvaljujući neverovatnoj gledanosti repriza na kanalu Adult Svim i mnogobrojnim pismima fanova, čelnici Foksa odlučili su da ponovo pokrenu seriju.

Prva epizoda četvrte sezone North by North Quahog, emitovana je 31. avgusta 2003. godine.

Međutim, samo dve godine kasnije, Porodični čovek je ponovo otkazan.

I kao dokaz da se istorija ponavlja, fanovi su ponovo bili glasni, rejtinzi repriza još bolji, a prodaja DVD-eva odlična, pa je Foks odlučio da vrati seriju, ovog puta za stalno.

Ali Mekfarlen nije sedeo skrštenih ruku, a nije zabeleženo ni da je ponovo propustio neki let.

Iskoristio je slobodno vreme da radi na novoj seriji i dobije za nju zeleno svetlo - Američki tata (American Dad!).

18. Ključnih tačaka

31. januar 1999 . - Premijera prve epizode. Upoznajte Grifinove

. - Premijera prve epizode. Upoznajte Grifinove 30. maj 1999 . - Finalna epizoda prve sezone - Da Boom . Satira brojnih teorija zavere o prelasku u novi milenijum. Ova epizoda takođe sadrži prvu Piterovu borbu sa džinovskim piletom Ernijem, skeč koji će se potom pojavljivati u svakoj sezoni

. - Finalna epizoda prve sezone - . Satira brojnih teorija zavere o prelasku u novi milenijum. Ova epizoda takođe sadrži prvu Piterovu borbu sa džinovskim piletom Ernijem, skeč koji će se potom pojavljivati u svakoj sezoni 3. decembar 2006 . - Jubilarna 100. epizoda

. - Jubilarna 100. epizoda 27. januar 2008 . - Emitovana je prva parodija na Ratove zvezda, Blue Harvest . Tvorcu Ratova zvezda, Džordžu Lukasu, toliko se dopala ideja o ovoj parodiji, te je pozvao Mekfarlena i čitavu ekipu Porodičnog čoveka na njegov ranč da zajedno gledaju epizodu

. - Emitovana je prva parodija na Ratove zvezda, . Tvorcu Ratova zvezda, Džordžu Lukasu, toliko se dopala ideja o ovoj parodiji, te je pozvao Mekfarlena i čitavu ekipu Porodičnog čoveka na njegov ranč da zajedno gledaju epizodu 31. januar 2009 . - Deset godina Porodičnog čoveka. Poraslo dete, osamostalilo se

. - Deset godina Porodičnog čoveka. Poraslo dete, osamostalilo se 19. septembar 2010. godine - Jubilarna 200. epizoda. Ekipa proslavlja uz simboličan naziv - 200 epizoda kasnije

- Jubilarna 200. epizoda. Ekipa proslavlja uz simboličan naziv - 200 epizoda kasnije 11. septembar 2011. - Premijera 10 sezone uz epizodu Back to the Pilot . U pitanju je omaž prvoj ikada epizodi Porodičnog čoveka, Death Has a Shadow. Brajan i Stui putuju nazad kroz vreme, tamo gde je sve počelo

- Premijera 10 sezone uz epizodu . U pitanju je omaž prvoj ikada epizodi Porodičnog čoveka, Death Has a Shadow. Brajan i Stui putuju nazad kroz vreme, tamo gde je sve počelo 9. septembar 2012 . - Premijera 11. sezone i jedna od najkontroverznijih epizoda ikada - Life of Brian . Brajan gine u saobraćajnoj nesreći i Grifinovi uzimaju novog psa, Vinija Filipelija. Stui uništava vremeplov, svestan da ta mašina donosi samo nevolje. Ljubitelji su, naravno, previše ljuti

. - Premijera 11. sezone i jedna od najkontroverznijih epizoda ikada - . Brajan gine u saobraćajnoj nesreći i Grifinovi uzimaju novog psa, Vinija Filipelija. Stui uništava vremeplov, svestan da ta mašina donosi samo nevolje. Ljubitelji su, naravno, previše ljuti 3. mart 2013 . - Finale 11. sezone, epizoda Christmas Guy . Stui sreće sebe iz prošlosti, koji ga podseća da je, trenutak pre nego što je uništio vremeplov, iskoristio mašinu poslednji put kako bi otišao u budućnost i kupio igračku čim se pojavi u prodaji. Stui iz sadašnjosti moli Stuija iz prošlosti da mu pozajmi vremeplov kako bi spasio Brajana. Uspeva i čitava priča o Viniju se prosto briše iz kontinuuma. Svi su srećni, ponovo je sve u redu

. - Finale 11. sezone, epizoda . Stui sreće sebe iz prošlosti, koji ga podseća da je, trenutak pre nego što je uništio vremeplov, iskoristio mašinu poslednji put kako bi otišao u budućnost i kupio igračku čim se pojavi u prodaji. Stui iz sadašnjosti moli Stuija iz prošlosti da mu pozajmi vremeplov kako bi spasio Brajana. Uspeva i čitava priča o Viniju se prosto briše iz kontinuuma. Svi su srećni, ponovo je sve u redu 13. januar 2014 . - Finale 12. sezone i jubilarna 300. epizoda

. - Finale 12. sezone i jubilarna 300. epizoda 7. septembar 2014. - Premijera 13. sezone i kultni krosover sa Simpsonovima. Epizoda The Simpsons Guy traje 44 minuta. Kada Piter, iznerviran lošim stripovima, odluči da radi na sopstvenom, to isprva krene sjajno, ali vrlo brzo uspe toliko da naljuti i uvredi ljude, pa Grifinovi moraju nakratko da napuste Kohag. Završe u Springfildu, kao gosti Simpsonovih. Reakcije publike i kritičara su podeljene

- Premijera 13. sezone i kultni krosover sa Simpsonovima. Epizoda traje 44 minuta. Kada Piter, iznerviran lošim stripovima, odluči da radi na sopstvenom, to isprva krene sjajno, ali vrlo brzo uspe toliko da naljuti i uvredi ljude, pa Grifinovi moraju nakratko da napuste Kohag. Završe u Springfildu, kao gosti Simpsonovih. Reakcije publike i kritičara su podeljene 7. decembar 2015 . - Pajli centar za medije prikazuje emisiju Najsmešniji animirani likovi sa televizije. Dvosatni specijal sa 100 najsmešnijih crtanih protagonista svih vremena. Stui osvaja prvo mesto

. - Pajli centar za medije prikazuje emisiju Najsmešniji animirani likovi sa televizije. Dvosatni specijal sa 100 najsmešnijih crtanih protagonista svih vremena. Stui osvaja prvo mesto 1. april 2018. - Epizoda Family Guy Through the Years . U ovoj epizodi, Piter nas vodi kroz ključne trenutke serije, ali očigledno ih se ne sećamo svi isto

- Epizoda . U ovoj epizodi, Piter nas vodi kroz ključne trenutke serije, ali očigledno ih se ne sećamo svi isto 31. januar 2019 . - Dvadeset godina Porodičnog čoveka. Ovo je već ozbiljan TV staž

. - Dvadeset godina Porodičnog čoveka. Ovo je već ozbiljan TV staž 20. mart 2019 . - Kompanija Dizni kupuje Foks za 71.3 milijarde dolara. Porodični čovek time postaje Diznijevo vlasništvo

. - Kompanija Dizni kupuje Foks za 71.3 milijarde dolara. Porodični čovek time postaje Diznijevo vlasništvo 22. septembar 2019 . - Premijera 18. sezone. Kao omaž novim vlasnicima, porodični čovek startuje epizodom Disney's the Reboot

. - Premijera 18. sezone. Kao omaž novim vlasnicima, porodični čovek startuje epizodom 26. jun 2020 . - Majk Henri prestaje da pozajmljuje glas Klivlendu Braunu

. - Majk Henri prestaje da pozajmljuje glas Klivlendu Braunu 5. septembar 2021. - Premijera 20. sezone Porodičnog čoveka

Promena glasova

Sličan problem koji se desio sa Apuom iz Simpsonova, dočekao je i kreatore serije Porodični čovek - zbog čega beli glumci pozajmljuju glasove likovima druge boje kože?

Dok je kod Apua, pored pozajmljivanja glasa, postojao niz drugih problema, poput previše stereotipnog predstavljanja Indijaca, Klivlendu su zamerali jedino što mu je glas pozajmljivao Majk Henri.

Henri je u junu 2020. godine objavio da odustaje od uloge Klivlenda, lika koga je osmislio.

„Volim ovog lika, ali njemu bi trebalo da pozajmljuju glas ljudi iste boje kože kao on", izjavio je tada Henri, prenosi Varajeti.

I kada je Henri najavio da napušta ulogu, TikTok zvezda Arif Zahir napravio je video u kome, glasom Klivlenda, nudi svoje usluge, pritom tagujući Henrija u nadi da će glumac videti.

I Zahir će, od nekoga ko je samo imitirao Klivlenda na Jutjubu, postati čovek koji mu pozajmljuje glas u seriji.

„Kada sam čuo da Majk Henri odustaje od Klivlenda - mog omiljenog lika iz crtaća - bio sam uplašen i tužan, pretpostavivši da ga više nikada nećemo videti", izjavio je Zahir, prenosi Varajeti.

„A kada sam saznao da sam dobio ulogu, osetio sam neverovatnu zahvalnost."

„Majk, hvala ti što si stvorio nešto zaista posebno i obećavam ti da ću dati sve od sebe da očuvam tvoje nasleđe."

„Hvala i kreatorima na ovom neverovatnom poklonu, a milionima ljubitelja serije obećavam da ih neću izneveriti."

Angažovanje Zahira je aminovao i sam Majk Henri.

„Njegove vokalne sposobnosti su očigledne, ali njegovo razumevanje Klivlenda i poštovanje prema liku su me uverili da je u dobrim rukama", izjavio je Henri.

„Radujem se upoznavanju i radu sa Arifom, kako bismo se postarali da Klivlend ostane jednako sjajan kao što je uvek bio."

Zahir je zvanično preuzeo palicu od Henrija u 19. sezoni Porodičnog čoveka.

Problematičan humor i zabranjene epizode

Porodični čovek je, reklo bi se, neprestano na meti kritičara zbog specifičnog humora.

Razni skečevi često su umeli da razljute, čak i duboko uvrede gledaoce.

U 9. epizodi 12. sezone, Peter Problems, Piter je na poslu unapređen u vozača viljuškara.

Očekivano, Piter će svuda ići u viljuškaru i probati svaki problem da reši uz pomoć ove mašine iz magacina.

Tako će probati i da vrati ogromnog kita u vodu, koji se nasukao na plaži blizu Kohaga.

Ali, umesto da ga uspešno vrati u more, Piter će prosto probušiti jadnog sisara i, pokušavajući da ipak uspe u misiji, nastaviti da ga buši sve dok mu se unutrašnji organi ne razliju po plaži.

Ova sekvenca traje predugo, tako da su brojni fanovi zamerili kreatorima serije da su, umesto humora, dobili samo čitav minut poprilično krvavog mučenja životinje.

Nešto ranije, epizoda Turban Cowboy iz 11. sezone serije, još više je razljutila gledaoce.

U ovoj epizodi, Piter se sprijateljuje sa grupom muslimana, nesvestan da zapravo pomaže članovima terorističke organizacije.

Na kraju epizode, Piter uleće kolima na Bostonski maraton, gazeći i usmrćujući svakoga ko mu se našao na putu.

Mesec dana nakon emitovanja epizode, desili su se bombaški napadi upravo na Bostonskom maratonu.

Foks je povukao epizodu, a pojedini teoretičari zavere su išli toliko daleko da su čak optužili kreatore Porodičnog čoveka da su inspirisali napade u Bostonu.

Ipak, epizoda koja nosi krunu najkontroverznije svakako je Partial Terms of Endearment, finalna epizoda osme sezone.

U ovoj epizodi, Lois odlučuje da postane surogat majka jednom paru, ali nađe se pred velikom dilemom kada par pogine u avionskoj nesreći.

Morala je da razmisli da li će zadržati dete i autori su kroz celu epizodu ispaljivali fazone na temu abortusa.

Epizoda je povučena sa televizije, i ne može se naći ni na jednom striming servisu.

Jedino mesto gde Partial Terms of Endearment može da se pogleda je DVD kolekcija osme sezone.

Ipak, neki od najvećih kritičara Porodičnog čoveka nisu ni gledaoci, ni televizijskih regulatorna tela, već njihove kolege iz Saut Parka.

Met Stoun i Trej Parker nikada nisu krili prezir prema „lenjem pisanju" scenarista Porodičnog čoveka.

Čak su im posvetili dve epizode kako bi jasno iskazali šta misle o Grifinovima.

U jednom trenutku, Kartmen kaže Kajlu:

„Nemoj da si me više ikada uporedio sa Porodičnim čovekom, da li si me razumeo, Kajle?".

„Uporedi me još jednom sa Porodičnim čovekom i, veruj mi, ubiću te na licu mesta".

Stoun i Parker čak tvrde da su dobili cveće od ekipe iz Simpsonova posle emitovanja epizode.

Prošireni univerzum Porodičnog čoveka

Kome nije dovoljno skoro 400 epizoda i više specijala ove serije, svakako može da gleda četiri sezone spinof serije The Cleveland Show.

Glavni lik je, naravno, Klivlend Braun, a serija ima format, stil i šarm Porodičnog čoveka.

Za fanove književnosti tu je Family Guy: It Takes a Village Idiot, and I Married One koju su napisali scenaristkinja Čeri Čevapravatdumrong i glumica Aleks Borstajn, koja pozajmljuje glas Lois.

Knjiga je zapravo biografski monolog Lois Grifin, i u njoj možete naći priče o njenom životu u bogatoj porodici, pa i neuspelom pokušaju kandidovanja za gradonačelnicu Kohaga.

Iako je knjiga pisana iz perspektive Lois, nemojte se iznenaditi ako njen monolog ponekad prekine Piter.

Izdavačka kuća Titan Komiks objaviljivala je strip o Porodičnom čoveku.

Ipak, možda će najzadovoljniji biti fanovi video igara, jer Porodičnog čoveka tu ne manjka.

Family Guy Video Game je akciona igra iz 2006. godine.

Šest godina kasnije objavljena je Family Guy: Back to the Multiverse, igra čija se radnja odvija oko epizode Road to the Multiverse.

Oni koji vole igre na mobilnim telefonima verovatno su čuli ili isprobali Family Guy: The Quest for Stuff iz 2014. ili Family Guy: Another Freakin' Mobile Game iz 2017. godine.

Gde dalje?

Iako je tvorac Porodičnog čoveka Set Mekfarlen još 2011. godine izjavio da je serija odavno trebalo da se završi, to se nije dogodilo.

„Deo mene misli da je Porodični čovek trebalo da se završi. Mislim da je sedam sezona taman dovoljno za TV seriju", izjavio je Mekfarlen za Holivud reporter.

Trenutno se prikazuje 20. sezona, koja bi trebalo da se završi u maju ove godine.

Na putu je i 21. sezona, i ko zna još koliko dugo će taj trend trajati.

I posle svih otkazivanja, tužbi i činjenice da Set Mekfarlen više ne piše Porodičnog čoveka, planova za kraj još nema na vidiku.

Mnogi smatraju da Porodični čovek već godinama postoji samo zato što mu se može, a ne zato što bi trebalo.

Obožavaocima to svakako ne smeta.

Više puta se pominjala mogućnost o dugometražnom filmu koji bi išao i u bioskope.

S obzirom na to da su devedesetominutni specijali dobro funkcionisali, ništa ne ukazuje da bi dvosatni film bio promašaj.

Uostalom, Porodični čovek na velikom platnu?

Zašto da ne.