Rasizam i Amerika: Klodet Kolvin - ona se pre Roze Parks suprostavila rasistima

Tabman i Trut

„Otpešačile smo do centra i moje prijateljice i ja smo videle autobus i odlučile da uđemo u njega, nalazio se tačno preko puta crkve doktora Martina Lutera Kinga", kaže Kolvin.

Šofer je imao ovlašćenje da dodeljuje sedišta, tako da kad je još belaca ušlo u autobus, on je tražio da im se ustupe mesta."

„Želeo je da ustupim mesto belkinji i ja bih to uradila za stariju osobu, ali radilo se o mladoj beloj ženi.

„Kad god me ljudi pitaju: 'Zašto nisi ustala kad je šofer to tražio do tebe?', kažem im da sam se osećala kao da mi ruke Harijet Tabman pritiskaju jedno rame, a ruke Sodžerner Trut pritiskaju drugo drugo rame i ne daju da ustanem.