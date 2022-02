Amerika i porodica: „Pronašli smo bebu u podzemnoj železnici - sada je naš sin“

Deni Stjuart je žurio da se sretne sa svojim dečkom na večeri kad je protrčao pored nečega što je ležalo na podu stanice njujorške podzemne železnice. Uskoro će mu to postati važnije od bilo čega drugog na svetu.

Bilo je to oko osam sati 28. avgusta 2000, neposredno posle haosa njujorškog špica, kad je voz podzemne železnice zakloparao u stanicu 14. ulice, u kvartu Čelsi na Menhetnu.

„Primetio sam nešto na zemlji ušuškano uz zid i prvo sam pomislio da je lutka bebe", kaže on.

Zbunio se - zašto bi dete ostavilo lutku na zemlji? - ali je nastavio da se penje uz stepenice do izlaza.

„Mislio sam da je star svega dan ili dva", kaže on.

Nije mogao da shvati kako je beba mogla da bude ostavljena na zemlji i ko je mogao to da uradi.

„Podigao je pogled, a ja sam mu pomilovao glavu i on je malo zajecao.

„Sve je delovalo nadrealno, čitava ta situacija, i u tom trenutku sam pokušao da skrenem pažnju ljudima na to šta se dešava, ali nisam mogao nikoga da dozovem."

To je bilo u vreme kad nisu svi imali mobilne telefone, a Deni se plašio da podigne bebu u slučaju da je povređena.

Zato je potrčao uz stepenice na ulicu do prve telefonske govornice i pozvao policiju.

„Siguran sam da je prošlo svega nekoliko minuta, ali vreme kao da je stalo dok mi je srce tuklo kao ludo", kaže on.

Uzevši novčić iz džepa, potrčao je nazad do govornice da ga pozove.

Pit je istrčao iz stana i odjurio do stanice podzemne železnice, stigavši taman na to kako policija odnosi bebu da je pregledaju u bolnici.

„Sećam se da sam se okrenuo Deniju i rekao mu na trotoaru dok su policijska kola odlazila: 'Znaš, bićeš na neki način povezan sa tom bebom do kraja života'", kaže Pit.

„Deni je upitao: 'Kako to misliš?' A ja sam mu rekao: 'To dete će jednog dana saznati za noć kad je pronađeno i možda će poželeti da nađe osobu koja ga je našla.

Kada se to desilo, u decembru 2000. godine, sutkinja je pitala Denija da li može da ostane tokom čitavog ročišta.

On je sačekao da policija da iskaz, a potom se sutkinja ponovo obratila Deniju.

„U glavi sam pomislio: 'Pa to ima smisla'", kaže Deni.

„Mislim da su svi ostali zabezeknuti u sudnici, a i ja. Rekao sam: 'Da, ali mislim da to nije tako jednostavno', a sutkinja se nasmešila i rekla: 'E, pa može da bude.'"

Iako je sutkinjino pitanje došlo kao iz vedra neba, prijatelji i poznanici su već pitali Denija i Pita zašto nisu odneli bebu kući da se staraju o njoj one noći kad je pronađena.

Proces usvajanja traje od šest do devet meseci i podrazumeva temeljnu proveru nečije prošlosti i obuku iz roditeljstva.

„Nisam razmišljao o usvajanju", kaže Deni, „ali istovremeno nisam mogao da ne mislim na to kako jesam osetio izvesnu povezanost sa tom bebom, pomislio sam da ovo nije čak ni prilika, ovo je dar, a kako možete da odbijete jedan takav dar."

„Vrati se odmah u tu sudnicu i reci joj da si pogrešio. Samo joj reci da ti to zapravo ne želiš'", kaže Pit.

„Nisam želeo da mi se život promeni. Bio sam zadovoljan onim što smo u tom trenutku imali, a to bi se sve promenilo", kaže Pit.

„Nismo imali novca, nismo imali prostora, i dalje smo imali cimera… Bio sam pomalo ljut na njega: 'Kako si mogao da pristaneš a da me prvo ne pitaš?'".

„Deni je u jednom trenutku rekao: 'Ja ću to da uradim bilo da ti učestvuješ ili ne', kaže Pit, a ja sam rekao: 'Šta, zar biraš tu bebu pre nego našu vezu?'.

„On je rekao: 'Voleo bih da svi budemo jedna porodica, voleo bih da sve ovo radimo zajedno, ali ako ti nisi spreman, razumem to i ja ću to uraditi sa tobom ili bez tebe."

Ipak, uprkos svemu, kaže on, jedan deo njega je očajnički želeo da se to desi.

Kad su stigli, oni kažu da su prilično brzo uvideli da to baš i nije bilo najidealnije mesto za bebu.

Imala je bolno rašireni i upaljeni ojed od pelena, od pupka preko kukova i butina sve do leđa.

Uzevši bebu u naručje prvi put, Deni je nežno rekao: „Sećaš li me se?".

Kad je došao red na Pita da drži bebu, oblio ga je „momentalni talas topline", kaže on.

Došlo je do čestih zvaničnih poseta njihovoj kući, do temeljne provere njihovih prošlosti i postavljena su im mnoga pitanja.

Deniju i Pitu je rečeno da će proći čitavi meseci pre nego što beba bude prešla da živi kod njih, tako da će imati sasvim dovoljno vremena da se pripreme za to.

„Mislim da smo oboje klimnuli glavom, ali u sebi sam pomislio: 'Koje praznike? Nadam se da ne misli na Božić, zato što je to za samo nekoliko dana.'"

Ali ona je upravo na to i mislila i počela je da izdaje naloge socijalnom radniku i advokatima da pripreme bebu za preuzimanje iz agencije za starateljstvo u roku od dva dana.

Ušuškali su ga u ćebence i - odgovarajuće - povezli ga podzemnom železnicom nazad do njihovog stana.

Ali Deni i Pit su je pitali postoji li nekako način da on ostane sa njima i 27. decembra socijalni radnik ih je nazvao sa dobrim vestima: Kevin može da ostane sa njima sve dok oni ne kompletiraju studiju njihovog doma i odobre ga.

Pit je napravio slikovnicu sa pričom o Kevinovom pronalaženju, koju je ukrasio kolažima i kad je Kevin imao tri ili četiri godine, on i Deni bi mu je čitali svaku noć pred spavanje.

„Često bismo zaticali Kevina kako je sam lista i pokušava da ponovi reči iz nje koje je zapamtio. To je bila najslađi prizor na svetu."

Kevin skoro godinu dana nije povezao da je to priča o njemu, kaže Pit.

„Ali nikad ga to nije mučilo, a onda je posle nekog vremena naprosto zaboravio na to. Nije to više često pominjao."