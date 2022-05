Muzika, Amerika i istorija: Zašto je Dona Samer bila istinska rok heroina

Autor fotografije, Getty Images

Svaki muzičar dostiže tokom karijere vrhunac s kojim se većina slušalaca poistovećuje, ali je Dona Samer u tom smislu izuzetak - po onome što je tada postigla, retko ko iz njene branše može da se poredi sa njom.

Zahvaljujući nizu zaraznih hitova koje je objavila krajem 70-ih, među kojima su Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, Bad Girls i On the Radio, bespogovorno je dobila titulu „kraljice diska".

S jedne strane, potpuno zasluženo jer je nesumnjivo postala najvažnije ime disko perioda; s druge strane, to je u izvesnoj meri zasenilo mnogo toga u njenom životu i karijeri van perioda kad joj je sve polazilo za rukom.

„Dona Samer je velika umetnica jer je bila autentična, bilo da je reč o njenom nastupu, izgledu ili stilu", kaže Džilijen Hervi iz alternativnog R&B dua Lion Babe.

„Njen zvuk je promenio muziku, a njena sloboda izražavanja je inspirisala umetnice najrazličitijih usmerenja."

U ovoj tvrdnji nema ni trunke preterivanja.

Kada je Samer umrla od raka pluća 17. maja 2012, javile su se pevačice poput Kajli Minog, Solanž i Kejti Bi da kažu da ih je ona inspirisala.

Direktne reference na njenu muziku su nebrojene, pomenimo samo nekoliko - Bijonsi je deo pesme Love to Love You Baby umetnula u hit Naughty Girl iz 2003, bend Texas je u prošlogodišnjem singlu Mr Haze semplovao njen hit Love's Unkind.

Pevačica i kantautorka Džesi Ver je izjavila da joj je muzika Done Samer bila glavna inspiracija tokom snimanja albuma What's Your Pleasure?:

„Prosto, bila sam opsednuta njenim jedinstvenim kvalitetima: snagom, ženstvenošću i zavodljivošću. I, na neki način, htela sam da imam sve to na ovom albumu."

Muzika Done Samer je toliko upečatljiva, da čak ni naslov njenog albuma sa najvećim hitovima Endless Summer iz 1994. ne deluje pretenciozno.

Autor fotografije, Alamy Potpis ispod fotografije, Niz neverovatnih plesnih hitova s kraja 70-ih učinili su da njeno ime postane sinonim za disko muziku

„I Feel Love je nesumnjivo jedna od najuticajnih pesama svih vremena", kaže Luk Hauard iz popularnog didžej kolektiva Horse Meat Disco.

„Ali čak i kada bi ste je izbrisali iz kataloga njenih pesama, Dona Samer bi i dalje bila jedna od umetnica sa najuspešnijom solističkom karijerom ikad."

Iako je njena muzika bila na vrhuncu krajem 70-ih, kada je disko pokorio mejnstrim, nastavila je da snima hitove i pošto je taj žanr zgasnuo.

Za to je u mnogome zaslužan pokret Disco Sucks, predvođen uglavnom belim rok obožavaocima koji su osećali da ih ugrožava uspeh žanra ukorenjenog u crni i kvir andergraund.

Pokret je potpirivao rasizam i homofobiju, a otrovni vrhunac je dostigao 12. jula 1979. na ozloglašenoj večeri Noć razaranja diska, kada se nekoliko hiljada ljudi okupilo na čikaškom stadionu za bejzbol kako bi lomili disko ploče u jezivom javnom piru.

Ime Dona Samer je važilo kao sinonim za disko muziku, i stoga impozatno deluje niz hitova koje je snimila tokom narednih dekada - među najpoznatijim su She Works Hard for the Money, njuvejv komad iz 1983, i šljašteći zarazni pop This Time I Know It's for Real.

Gotovo deceniju posle njene smrti, savremeni didžejevi i producenti rado posežu čak i za manje poznatim pesmama iz njenog kataloga.

Umetnici i kolektivi poput Džuniora Velaskeza, Olivera Nelosna i Ladies On Mars samo su neki od potpisnika remiksa pesama koje su se našle na tzv. izgubljenom albumu, koji je njena izdavačka kuća stopirla 1981. zbog procene da disko zvuk više nije u modi, uz preporuku Samer da se preorjentiše na stil koji bi bio bliži R&B-ju.

Novo izdanje, nazvano I'm a Rainbow: Recovered and Recoloured, ističe bezvremenost pevačicinog glasa.

Ne možete ostati ravnodušni kad ga čujete kako struji preko bubnja nabijenog tempom iz Ladies On Mars u unapređenoj verziji pod nazivom Leave Me Alone, naročito kada isporuči zarazni stih:

„Nikada neću pripadati ni tebi ni drugom muškarcu."

Producent originalnog albuma Pit Belot za zlehudu sudbinu originalnog izdanja krivi Dejvida Gefena, čelnika tadašnje izdavačke kuće sa kojom je Dajana imala ugovor.

„Nikada mi nije bilo jasno zašto je uopšte potpisao ugovor sa njom kad je mrzeo disko muziku," kaže Belot.

„Bio je sjajan tip, ali smatram da nije bio za nju."

Ipak, on kaže da Gefen nije dugo bio džangrizav, pre svega zbog toga što je jedna pesma s tog albuma, Romeo, donela lepu svotu novca i autorki i izdavaču kada se pojavila na u izuzetno uspešnom filmu Flešdens.

Samo kraljica diska!?

Ira Medison III, spisateljica i autorka podkasta koja je pre nekoliko godina za VICE sastavila najobuhvatniji prikaz muzičke karijere Done Samer, ističe da u njenoj diskografiji takođe možemo naći i rok himne, poput singla Hot Stuff, koji je 1979. drsko pokorio top listu, kao i „neke neverovatne R&B pesme".

Love Is in Control (Finger on the Trigger), koju je Kvinsi Džons snimio 1982, iste godine kada je producirao Thriller Majkla Džeksona.

Nesumnjivo, jedan je od njenih najsjajnijih R&B dijamanata - nedvosmisleni pokazatelj koliko je bila uvažavana u to vreme.

„Naravno, lako je saterati crnog umetnika u jedan žanr, ali iako pesme drugačijeg stilskog usmerenja nisu bile toliko uticajne kao one koje pripadaju žanru diska, taj deo njenog stvaralaštva pokazuje da je bila umetnica sa širokim stilskim rasponom", kaže Medison III.

Osim toga, tokom perioda kada je bila na vrhuncu, Samer nije samo definisala disko, već je i proširila njegove granice.

Hauard kaže da je pevačica: „izvela plesnu muziku iz klubova, njenog prirodnog okruženja, i odvela je na vrhove top lista".

Samo u 1978. i 1979. pokorila je Billboard Hot 100 sa osam singlova koji su se našli među prvih pet mesta.

Hauard takođe ističe da je tokom tog perioda Samer objavljivala dvostruke albume, „bila je to potpuna novina kad je reč o autoru dens muzike", što ju je definisalo kao neprikosnovenu zvezdu žanra.

„Zahvaljujući tome je plesna muzika postala ravnopravni takmac rok muzici, žanru koji je u to vreme bio orjentisan pretežno na albume", dodaje on.

U izvesnom smislu, Samer je pobedila rok muziku na njenom terenu, jer je 1979. postala prva umetnica čija su tri dvostruka albuma u nizu završila na vrhu liste Billboard 200.

Harvi kaže da stoga Samer treba da uživa status „istinske rok zvezde".

Do vremena kada se probila, sredinom 70-ih godina prošlog veka, Samer je već bila izuzetna pevačica.

Rođena i odrasla u Bostonu, ćerka mesara i učiteljice, izbrusila je talenat nastupajući u školskim mjuziklima pre nego što se preselila u Njujork 1967. kako bi se pridružila bluz bendu Crow.

Iduće godine je otišla u Minhen kako bi igrala u lokalnoj produkciji Kose, mjuzikla epohe.

Šest godina kasnije, dok je, u istom gradu, bila angažovana kao prateća pevačica, upoznala je autore-producente Belota i Đorđa Morodera i započela neverovatno konzistentnu sedmogodišnju saradnju koja je rezultirala njenim najvećim hitovima.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Saradnja Done Samer i autorsko-producentskog dua Đorđa Morodera (na slici levo) i Pita Belota iznedrila njene naveće hitove

I nakon više od 45 godina kasnije, Belot, koji kaže da je trio delovao toliko skladno tokom kreativnog procesa da nijedanput nije došlo do svađe, još uvek je zadivljen pevačicinim vokalom.

„Dubina i raspon njenog glasa su bili jedinstveni", kaže on.

„Ona je najbolja pevačica sa kojom sam sarađivao."

Zapravo, on smatra da je bila toliko prirodno nadarena, da je svaku pesmu snimila iz prvog pokušaja; jedino je za obradu MacArthur Park Džimija Veba, koja je osvojila vrh top liste 1978. i koja „pokazaje svu snagu njenog glasa", bio potreban drugi „tejk".

Hauard opisuje Samer kao „pevačicu kakvu producent može samo poželeti" jer je „tretirala svoj glas kao instrument".

„Ona ima snagu, bistrinu [i] sposobnost da drži glas bez pomoći vibrato tehnike i ukrasa koje veoma često koriste savremene pevačice", dodaje on.

Prema njegovom mišljenju, njen čuveni melodramatični duet sa Barbarom Strejsend No More Tears (Enough Is Enough) iz 1979. uspeo je zahvaljujući tome što je postignut „savršeni spoj" dve pevačice sa „sličnim vokalnim stilom".

Belot skromno kaže da je Samer „prava autorka" pesama koje su Moroder i on producirali za nju, opisavši je kao „alhemičarku koja pretvara običan metal u zlato".

Taj talenat da vizionarsku ideju podigne na još viši nivo pokazala je u I Feel Love (1977), prekretničkoj elektro pesmi koju je Dejvid Bouvi, kada ju je prvi put čuo, opisao kao „zvuk budućnosti".

„Mogla je da je otpeva u registru koji je prirođen njenom glasu, ali je odmah probala viši", priseća se Belot.

„I to je sloj koji je pesmu odmah učinio magičnom, jer ju je Samer odvela miljama daleko od mehaničkog pulsirajućeg bita. Ona zaista lebdi nad njim."

Hervi kaže da je pevanje u tom maniru uticalo na njenu saradnju sa Lion Babe, ističući Doninu sposobnost da „snažne ritmičke udarce podredi svojoj snolikoj i prozračnoj senzualnosti".

Snaga njenih pesama

Takođe, u periodu kada je malo pevačica pokušavalo da napravi autorski iskorak, Samer je pokazala da je talentovana autorka.

Iako nije bila potpisana na Lady of the Night iz 1974, koji je producirao Belot i koji je objavljen samo u Holandiji, na čuvenom albumu Love You to Love You Baby, s kojim se probila 1975, pesme potpisuju Belot, Moroder i Samer.

Od tog trenutka, formiran je plodonosni trio koji je isporučivao hitove, poput I Feel Love, Love's Unkind i I Love You.

Do albuma Bad Girls iz 1979 - koji važi za njeno najbolje ostvarenje - njeno samopouzdanje je dovoljno naraslo i nekoliko pesama je potpisala sama.

Dim All the Lights, stiskavac koji je sama napisala, i koji je htela da ustupi Rodu Stjuartu, zaustavio se na drugom mestu liste Billboard Hot 100.

U najboljim trenucima, njene pesme su ispunjene empatijom.

Navodno je naslovnu temu filma Bad Girls napisala inspirisana pričom jedne od svojih saradnica o tome kako ju je policajac pomešao sa seksualnom radnicom.

To ju je podstaklo da zamisli kako žive žene koje zaista tako zarađuju da bi preživele.

„Ali, zašto se ne zapitate: 'Ko su one?'", peva ona u uvodu u refren.

„Poput drugih, one žele da budu zvezde."

Samer je na lukav način prenela temu na omot albuma, gde je vidimo kako pozira ispod crvenog uličnog svetla dok je motri policajac.

Zbog toga što je ova scena u drugom planu, iza njene figure date od glave do trupa, ona je gotovo diskretna i manje provokativna u odnosu na to koliko je mogla biti.

Ipak, ona najavljuje provokativne istupe kada je reč o seksu i seksualnosti koje će Madona tokom 80-ih dovesti do savršenstva.

Takođe treba pomenuti da je singl Love to Love You Baby, s kojim se 1975. probila, pokrenuo kontroverzu sličnu onoj koju ćemo kasnije često sretati kod Madone.

Način na koji je pevala, koji budi asocijacije na mačku dok prede, mnogi su osudili zbog seksualne sugestivnosti, zbog čega je pesma bila zabranjena na BBC-ju i drugim stanicama širom sveta.

Kada je Samer umrla 2012, Madona joj je odala počast tvitom „počivaj u miru", uz link na Future Lovers, kompoziciju iz 2005. koja predstavlja njen omaž pesmi I Feel Love.

Talenat da prenese nečije proživljeno iskustvo Samer je pokazala i u pesmi She Works Hard for the Money iz 1983.

Tokom boravka u jednom holivudskom restoranu, primetila je da je iscrpljena čistačica toaleta zaspala na poslu i odlučila da napiše pesmu o tome.

Za She Works Hard for the Money je snimljen upečatljiv video, koji je dodatno doprineo da je MTV učestalo emituje u vreme kada je malo crnih umetnika imalo sličnu podršku, i otada se s tom pesmom poistovećuju mnoge žene koje rade naporne poslove.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Dona Samer je kao autorka pokazivala duboku empatičnost, što pokazuje i pesma Bad Girls, u kojoj se opisuje život seksualnih radnica

Nakon albuma Another Place and Time iz 1989, koji je snimila u saradnji sa tada traženim tandemom Stok-Ejtkin-Votermen, koji je do tada uknjižio tri hita koja su se našla među prvih 20 mesta britanske liste singlova, Samer je snimala sporadično.

U tom trenutku je bila u ranim četrdesetim, izazovan period za ženu koja pokušava da radi u ogoljeno seksističkoj muzičkoj industriji.

Takođe, nikako nije uspevala da izađe na kraj sa neprestanim glasinama da je homofob koje su podrivale njenu reputaciju, naročito s obzirom na to da je imala brojne obožavaoce među gej populacijom.

U vreme pojave side, magazin Vilidž Vojs (Village Voice) preneo je 1983. da je duboko religiozna pevačica nazvala novu bolest „božjom kaznom" - što je ona uporno negirala.

„I dalje ne verujem da je mogla nešto slično da kaže jer je ona, u vreme kad smo sarađivali, imala mnogo gej prijatelja", kaže Belot danas.

Takođe, on smatra da je u poslednjem delu njene karijere njen menadžment loše vodio posao.

„Nikad mi nije bilo jasno zašto nije bila više angažovana u oblasti muzike za film", dodaje.

Najzad, Samer se nesumnjivo dokazala na tom polju: 1977. je njen singl Down Deep Inside - glavna tema katastrofalnog filma The Deep koju je napisala sa Džonom Berijem, kompozitorom serijala o Bondu - stigao do petog mesta britanske top liste.

Međutim, imala je blistavu karijeru i nepotrebno bismo zašli u detaljisanje, ako bismo se zapitali šta je sve još mogla da postigne.

Gotovo deset godina nakon njene smrti, muzika Done Samer nastavlja da nagoni ljude da izađu na plesne podijume i emotivno ih ispunjava - često istovremeno.

Hauard smatra da je Last Dance „savršeni izbor za kraj večeri" bilo kog događaja koji organizuje kolektiv Horse Meat Disco, ali dodaje:

„Nisam je dugo slušao, još od 90-ih, jer je na sahrani jednog mog prijatelja neprestano išla njena muzika kad smo izlazili sa službe. Nakon toga, kod mene bi izazivala uznemirenost."

U izvesnom smislu, ova uzbudljiva priča prikladno sažima ono što Donu Samer čini neodoljivom - bila je kraljica diska, ali i mnogo više od toga.

