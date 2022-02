Špijuniranje i Amerika: Misterija Havanskog sindroma - da li je uzrok „pulsirajuća energija“

Najnoviji izveštaj panela stručnjaka iz američke obaveštajne zajednice ukazuje na to da su simptomi „autentični i ubedljivi" i da je moguće da ih izaziva nekakav spoljni izvor.

Ali panel se ne bavi time ko bi mogao da bude odgovoran za to.

To je dovelo do prave lavine prijava, koje su brojale najmanje hiljadu slučajeva širom sveta.

To su akustični signali, hemijski i biološki agensi, jonizujuće zračenje, prirodni i faktori okruženja, kao i radio frekvencija i druga elektromagnetska energija, i proučeno je da li je prijavljene simptome mogla da izazove neka vrsta skrivenog uređaja.

On je ustanovio i da oni ne mogu da se objasne medicinskim ili uslovima okruženja.

To je ukazalo na „spoljne stimulanse" ili izvor, prema mišljenju panela.

Nema detalja u izveštaju o tome kakav bi to uređaj mogao da bude, niti da li je namera bila da se naškodi ili da se vrši neka vrsta prismotre.

Drugo uverljivo objašnjenje za simptome, kaže panel, jeste neka vrsta ultrazvuka, mada on teže putuje kroz zgrade, što znači da bi izvor morao da se nalazi blizu mete.

Koliko je, dakle, značajan ovaj novi izveštaj?

Rasprava oko uzroka bila je do sada ogorčena i sučeljena.

To bi i dalje moglo biti istina u ogromnoj većini slučajeva.

To će neminovno dovesti do pitanja da li on nastaje usled neke vrsta prismotre koja usput škodi ljudima ili se radi o upotrebi nekakvog oružja i, ako je tako, ko bi mogao da stoji iza njega.