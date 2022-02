Hrana, kuvari i televizija: Zašto Džejmi Oliver ne voli takmičenja u kulinarstvu

Stiven Mekintoš

Reporter iz oblasti životne sredine

Pre 31 minuta

Autor fotografije, Channel 4 Potpis ispod fotografije, Oliver kaže da je prodaja kulinarskih knjiga ostala visoka uprkos popularnosti elektronskih knjiga i dostupnosti besplatnih recepata na internetu

TV kuvar Džejmi Oliver kaže da je u početku oklevao da pristane na svoju novu TV seriju jer „nije veliki ljubitelj takmičenja u kulinarstvu".

The Great Cookbook Challenge će prikazati kako se građani takmiče za izdavački ugovor, a pobednik će objaviti sopstvenu knjigu recepata.

Neki od najpopularnijih programa za hranu u Velikoj Britaniji su takmičenja talenata u kulinarstvu, kao što su Masterchef i Bake Off.

Ali ovo je Oliverovo prvo i kaže da takve emisije obično „nisu njegovo interesovanje".

„Znam da ih svi drugi vole, ali samo me čine nekako nemirnim, nervoznim i pomalo je stresno, a to nije po mom ukusu", rekao je za BBC Njuz.

„Ne osuđujem emisije same po sebi, znam da ih ljudi vole, ali nikada nisam bio zainteresovan za njih.

„Dakle, kada su me zamolili da i sam uradim jednu, moj prvi odgovor nije bio naročito ljubazan."

„Posmatrajući to kroz objektiv izdavaštva i pisane reči, iznenađujuće je da je to iskreno promenilo sve i, kako sam počeo da ulazim u to, želeo sam da radim samo ako je emisija bila više izražajna, neočekivanija i aspirativnija."

Potpis ispod fotografije, Kulinarska takmičenja kao što je Masterchef (domaćin Greg Valas na slici) i dalje su veoma popularna u Velikoj Britaniji

The Great British Bake Off je najpopularnije televizijsko kulinarsko takmičenje u Velikoj Britaniji, koje donosi ukupnu publiku od više od devet miliona za Kanal 4, dok Masterchef privlači oko pet miliona na BBC Jedan.

Nekoliko drugih može da parira ovim brojkama gledanosti, ali mnoge i dalje privlače lojalnu publiku, među kojima su Come Dine With Me, Best Home Cook, Great British Menu i ponovo pokrenuti Ready Steady Cook.

Dok neke novonastale zvezde ovih emisija koriste novostečenu slavu da izdaju kuvare i postanu slavne ličnosti sa ekrana, neobično je da izdavački ugovor bude nagrada u samoj emisiji.

Sudije koje odlučuju o sudbini takmičara u Oliverovoj novoj seriji su guru izdavaštva Luiza Mur, kritičar hrane Džimi Famureva i autorka kuvara Džordžina Hejden.

„Najneverovatnija stvar u vezi sa izdavaštvom je, verovali ili ne, što su svi dobrodošli", sugeriše Oliver.

„Samo zato što ste najbolji kuvar u zemlji, to ne znači da zaslužujete da budete objavljeni više od neverovatne kuvarice koja je samohrana majka, koja piše bestselere.

„Ako ništa drugo, njena knjiga je mnogo više za objavljivanje."

Autor fotografije, Channel 4 Potpis ispod fotografije, U Oliverovoj novoj TV seriji, takmičari se nadmeću za izdavački ugovor sa Penguin

Oliveru, naravno, nije strano pisanje bestselera.

Njegove zbirke recepata uglavnom imaju određenu temu, sa samorazumljivim naslovima poput Povrće, Obrok od trideset minuta ili Pet sastojaka.

Oliver kaže da sve recepte kuva sam („više puta", zapravo), da bi ih testirao na putu pre objavljivanja, i oni nastavljaju da se prodaju na veliko.

Njegovih dvadeset pet kulinarskih knjiga ukupno je prodato u više od petnaest miliona primeraka, što je Olivera tehnički učinilo najprodavanijim autorom nefikcije svih vremena u Velikoj Britaniji.

Ali vredi napomenuti da je velika prodaja kuvara ograničena na samo nekoliko kuvara velikih imena.

Podaci o prodaji do kojih je došao Sandej tajms pokazuju da je od pet hiljada naslova o kulinarstvu objavljenih u Velikoj Britaniji 2020. godine, samo 556 prodato u više od stotinu primeraka.

„Odlučio sam da više ne budem ekskluzivan"

Oliver je radio isključivo za Kanal 4 skoro dve decenije.

Ali, kaže on, The Great Cookbook Challenge će biti jedan od njegovih poslednjih programa pod trenutnim ugovorom sa mrežom.

„Pretpostavljam da je uzbudljiva vest da sam, bez nepoštovanja prema mom poslodavcu, bio ekskluzivan na Kanalu 4 već sedamnaest godina, i odlučio sam da ove godine više ne budem", otkriva on.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Džejmi Oliver je na Kanalu 4 već sedamnaest godina, ali želi da ima slobodu da radi i sa drugim emiterima

„Posle kovida, jednostavno sam osetio da treba da budem agilan i fleksibilan da bih pričao priče koje možda i nisu priče za Kanal 4.

„Tako da još nisam počeo da radim sa drugim kanalima, ali u savremenom dobu, postoje Amazon, Epl, Netfliks, BBC... Voleo bih da radim na pravom poslu sa bilo kojim od njih.

„Uzbuđen sam što mogu da razmišljam o različitim načinima komuniciranja velikih priča."

Megi Braun, medijska spisateljica i autorka knjige Kanal 4: Istorija od velikog brata do The Great British Bake Off, kaže da je Oliver oduvek bio „veliki hit kod publike" za ovu televiziju.

„Savršeno se uklopio u etos Kanala 4", kaže ona.

„Smatran je 'ključnim talentom', njegovog brenda.

„Tokom lokdauna 2020, kada je oglašavanje propalo, bio je deo njene linije fronta za hitne slučajeve, praveći brze emisije po sniženim cenama, kao što su Keep Cooking and Carry On, snimljene na njegovom ajfonu, kako bi popunile praznine u programu.

„Bile su dobre."

Ali, dodaje: „Sada gledaoci nastavljaju da se okupljaju na velikim servisima za striming koji kupuju vrhunske sportske događaje, atraktivne programe i zvezde, uz pomoć svojih dubokih džepova."

„S obzirom na to da je sektor restorana i ugostiteljstva, za koje se Džejmi Oliver takođe zalagao, još u oporavku, napravio je pragmatičan komercijalni potez i otišao u sektor manje regulisan od javnog servisa.

„Ali vrlo je verovatno da će on i dalje biti prisutan na Kanalu 4."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Potrošnja slatkih bezalkoholnih pića opala je u Velikoj Britaniji nakon što je uveden porez za koji se Oliver zalagao

Četrdesetšestogodišnji Oliver verovatno je poznat po svojim društvenim akcijama kao i po kuvanju.

Uspešno se zalagao da školski obroci u zemlji budu zdraviji 2005, slavno izražavajući gađenje prema nezdravoj hrani koja je bila namenjena deci, kao što je Turkey Twizzlers.

Porez na šećer za koji se zalagao usvojio je 2016. godine tadašnji ministar finansija Džordž Ozborn.

Uveden je namet na slatka bezalkoholna pića kao što je Koka-kola.

Istraživanje je pokazalo da je prodaja visokokvalitetnih slatkih pića (tj. onih koja sadrže više od osam grama šećera na sto mililitara) opala za 44 odsto po domaćinstvu sedmično u godini posle uvođenja poreza na šećer.

Britanska domaćinstva su ukupno kupovala 10 odsto manje šećera kao rezultat promene u potrošnji bezalkoholnih pića.

„Nisam dobio nijedno pismo od izvršnih direktora u kome mi se zahvaljuju što sam uzeo više novca i dobio veće bonuse, što mi je drago", napominje Oliver, samo u polušali.

„I uzgred, ne kažem da je porez rešenje za svaku intervenciju, ali možemo da vam dokažemo da je kategorički odradio posao.

„Bio je to najveći pojedinačni izvor šećera koji su naša deca konzumirala i nije bilo nutritivnih vrednosti."

„Zaista je simbolično da je vlada ocenila deo industrije kao nedovoljno dobar i pomogla im da postanu bolji, što su i učinili."

Autor fotografije, Channel 4 Potpis ispod fotografije, The Great Cookbook Challenge judges: Džimi Famureva, Luiza Mur i Džordžina Hejden

Prodaja Oliverovih fizičkih kuvara ostaje visoka, uprkos postepenom preuzimanju elektronskih knjiga i eksploziji besplatnih recepata dostupnih na internetu.

„Sve što mogu da kažem je da su, od rođenja interneta, kulinarske knjige postale samo komercijalno i društveno relevantnije.

„Prodaja kulinarskih knjiga nije opala, već je porasla", kaže on o sopstvenim naslovima.

„Istovremeno, posedovanje milijardi besplatnih besmislenih recepata (dostupnih na internetu) nije nužno poklon.

Ako ste napravili popis od milion besplatnih recepata, otkrićete da mali deo zaista dobro funkcioniše...

„Nisam odbojan ili zao, jer i ja imam besplatne recepte na internetu, zar ne? Ali sve što kažem je da ta industrija nema standard."

„Dakle, šta čini odličnu kulinarsku knjigu?

„Imati autentičan glas. Recepti moraju biti dobro napisani, moraju da funkcionišu, moraju da se testiraju, a vaš posao je da pomognete ljudima da probaju nešto novo i da ne gube ni novac ni vreme."

On dodaje: „Pitanje emisije je da li postoji zaista genijalna knjiga nekog autsajdera, od nekoga ko inače ne bi sreo izdavača? I odgovor je da."