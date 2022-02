70 godina kraljice Elizabete: Kada je mlada princeza 'Lilibet' shvatila da će jednog dana biti kraljica

„Da li to znači da ćeš ti postati kraljica?", pitala je Margaret.

„Da", rekla je Elizabeta staloženo, „pretpostavljam da to to znači."

Više se usredsredila na to kako je nova naslednica bila nesklona zbijanju šala ili razmišljanju o svom dramatičnom usponu.

„Više to nije pominjala", rekla je princeza Pimlotu.

Šta je, dakle, desetogodišnja princeza Elizabeta znala? I kad je to saznala?

„Videćeš", rekao je on Lilibetinom ocu, koji ga je posećivao tokom njegovog oporavka, „tvoj brat nikada neće postati kralj."

„On će abdicirati", insistirao je govoreći jednom od svojih saradnika - sa izuzetnom vidovitošću, posebno kad se ima u vidu da je to bilo sedam godina pre samog događaja.

Ali odsevši u Balmoralu prethodne jeseni, Vinston Čerčil, tada ministar finansija (kasnije kraljičin prvi premijer) činilo se da podržava ideju da bi to dete moglo da postane buduća Kraljica.

Mlada princeza, napisao je on svojoj ženi Klementini, „ima karakter. Ima auru autoriteta i refleksivnosti koji su zapanjujući za jedno tako malo dete."

Kakvog traga to može da ostavi na um trogodišnjeg deteta, kad ono otkrije da samo treba da mahne rukom i klimne glavom da bi orkestar počeo da svira a da čitav vod odmaršira na njenu komandu - naročito u trenutku kad su novi signali od njenog dede postajali sve češći?

Ovu potresnu vest potkrepio je dobro obavešteni američki izveštaj iz maja 1934. godine da se zna da je budući Edvard Osmi „nezainteresovan za posao za koji je rođen. Bliski saradnici princa govorkaju da se on ni na koju način ne raduje što će postati kralj".

Za to vreme, Deda Engleska je zacrtao sebi prostije ciljeve.

„Za ime sveta", grmeo je on na guvernantu, „naučite Margaret i Lilibet da pišu pristojnim rukopisom - to je sve što tražim od vas! Nijedno moje dete nije naučilo da piše kako treba. Sva to rade na potpuno isti način. Volim rukopis iz kog izbija karakter."