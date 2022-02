Kina, seksualno nasilje i slučaj Peng Šuej: Teniserka za francuski Lekip ponovo poriče da je bila seksualno zlostavljana

Analiza

Ova rečenica na kineskom mogla bi da se prevede ovako: „Odveo si me u svoju kuću i silovao me" ili „Odveo si me u svoju kuću i primorao me da imam seks sa tobom" ili „Odveo si me u svoju kuću i izvršio pritisak na mene da imam seksualne odnose sa tobom".