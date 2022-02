Film i Robert de Niro: Taksista - ostvarenje u koji niko nije verovao, a postalo je klasik

Pre 24 minuta

Ko je Taksista?

„Želi da reaguje, iako njegovi postupci nemaju veza se logikom, jer, u tom trenutku, on nije u poziciji da racionalno razmišlja."

„De Nirova izvedba je toliko dobra da mi, u publici, ni jednog trenutka ne sumnjamo ili ne verujemo u to što se dešava u Trevisovom uznemirenom umu."

Prvi susret sa Trevisom Biklom

„U to vreme sam bio opsednut noar filmom i počinjao da istražujem neke druge žanrove", kaže Stevanović.

Samo što je film počeo, Vlastimir je shvatio da će mu to biti jedan od omiljenih filmova.

Pravi susret sa Taksistom došao je kasnije i to na velikom platnu, u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, što je, kada je o iskustvu gledanja ovog filma, prava poslastica.

„Tada je percepcija bila drugačija, znala sam ko je Skorseze, ko je Šreder i u to iskustvo sam ušla sa predznanjem."

Inspirisano istinitim događajima

„Znao sam da ako ne počnem da pišem o ovom liku da ću postati on - ukoliko već nisam."

„Apsolutni simbol urbane usamljenosti. To je ono što sam ja živeo, to je bio moj simbol, moja metafora."

Zapravo, nije da nisu bili zainteresovani, samo nisu bili pravi ljudi za to.

„Razgovarali smo i ja sam rekao 'Znaš, napisao sam scenario' i on je odgovorio 'Okej, pročitaću ga'."

Ništa nije išlo glatko

Režirao je i niskobudžetni nezavisni film Who's That Knocking at My Door i Boxcar Bertha.