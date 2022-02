Film i Holivud: Ko će biti nominovan i da li će Bredli Kuper ući u konkurenciju za Oskara za ulogu od 10 minuta

Stiven Mekintoš

BBC novinar iz oblasti zabave

Pre 24 minuta

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Nikol Kidman (na slici sa kolegom Havijerom Bardemom iz uloge Rikardovi gotovo je izvesno da će biti nominovana za najbolju glumicu

U utorak će biti objavljene nominacije za Oskara, sa proširenom kategorijom nagrade za najbolji film, u želji da se otvori prostor za širi dijapazon filmova.

The Power of the Dog, Belfast i Priča sa zapadne strane (West Side Story) nalaze se među filmovima za koje se očekuje da će osvojiti više nominacija.

Akademija je potvrdila da će ceremonija ove godine imati voditelja, ali još nije obelodanila njegovo ime.

Postoji pritisak da se Oskari učine popularnijim i relevantnijim među mlađom publikom, pošto je svedenoj ceremoniji iz 2021. godine drastično opala gledanost, delom zbog izostanka premijere velikih filmova tokom karantina zbog pandemije korona virusa.

Postoji samo jedna garancija pred saopštavanje nominacija: sa mnogo više većih filmova u trci ove godine i samo ograničenim brojem mesta za njih, nekoliko filmova visokog profila i njihove zvezde neizbežno će biti izostavljene.

Isto tako, mogli bismo da vidimo neke niskobudžetne filmove kako dobijaju iznenađujuće nominacije.

Dok očekujemo neočekivano, evo nekoliko filmova i glumaca koji imaju najviše šansi.

Koji filmovi će biti nominovani?

Autor fotografije, Paul Thomas Anderson Potpis ispod fotografije, Pica od sladića (sa Alanom Hajm i Kuperom Hofmanom u glavnim ulogama) najverovatnije će biti nominovan za najbolji film i najbolju režiju

Poslednjih desetak godina, Akademijina kategorija za najbolji film imala je između pet i 10 nominacija (osam prošle godine).

Međutim, od ove godine, ovo telo je odlučilo da ih mora biti čitavih deset, u nameri da učini najuži izbor što raznovrsnijim, inkluzivnijim, i, iskreno, popularnijim.

U teoriji, to je trebalo da napravi mesta za blokbastere kao što je fenomenalno uspešni Spajdermen: Put bez povratka ili najnoviji film iz serijala o Džejmsu Bondu Nema vremena za umiranje.

Ali nijedan od njih nije tradicionalni film za osvajanje Oskara, a slab odziv kod oba na skorašnjim esnafskim ceremonijama sugeriše da nijedan od njih nema dovoljan zamajac da dobije nominaciju za najbolji film.

Oni bi, međutim, mogli da se pojave u nekim tehničkim kategorijama.

Umesto toga, u kategoriji za najbolji film očekujte da se pojave raskošni rimejk mjuzikla Priča sa zapadne strane Stivena Spilberga, autobiografski Belfast ser Keneta Brane i oda omladini sedamdesetih Pica od sladića (Licorice Pizza).

Autor fotografije, Sony Potpis ispod fotografije, Uprkos proširenoj kategoriji, male su šanse da Spajdermen: Put bez povratka bude nominovan za najbolji film

Jedini film sa značajnijim uspehom na blagajnama koji ima šanse da uđe u trku je naučnofantastična saga Dina Denisa Vilneva, koja je širom sveta zaradila 400 miliona dolara.

Iako je još nekoliko popularnih filmova u trci, mnogi od njih su prevashodno objavljeni na striming platformama i stoga nemaju statistiku sa blagajni koje bi mogle da se uporede.

Netfliks je saopštio da je alegorija o klimatskim promenama Adama Mekeja Ne gledaj gore (Don't Look Up), sa Leonardom Di Kapriom i Dženifer Lorens u glavnim ulogama, stekao ogromnu popularnost među pretplatnicima.

Sa glumačkom postavom sklonom Oskarima, on bi vrlo lako mogao da se pojavi u kategoriji za najbolji film.

Međutim, ubedljivo najveći favorit ovog striming servisa je The Power of the Dog Džejn Kempion, spori i žestoki vestern sa Benediktom Kamberbečom u glavnoj ulozi.

Ovo nije samo potencijalni kandidat za nominaciju za najbolji film, već i potencijalni dobitnik Oskara.

Drugi filmovi objavljeni na striming servisima koji bi mogli da budu uzeti u obzir su Rikardovi Amazon Prajma, u režiji tvorca Zapadnog krila Arona Sorkina, koji prati priču o Lusil Bol i Deziju Arnazu u Holivudu pedesetih.

Koda Sijan Heder, objavljena na Epl TV-u, priča je o mladoj devojci koja želi da postane pevačica, ali mora da žonglira časove muzičkog sa zahtevima njene gluve porodice.

Šanse postoje i za Kralja Ričarda Rejnalda Markusa Grina, u kom Vil Smit igra ostrašćenog oca mlade Venus i Serene Vilijams, budućih svetskih teniskih šampionki.

A nominacija za Tik tak… Bum! Lin Manuel Mirande, zasnovane na životu kompozitora Stanarine Džonatana Larsona, značila bi da su dva mjuzikla nominovana za najbolji film ove godine.

Ali ima još mnogo drugih filmova koji dišu za vrat glavnim favoritima, a koji bi lako mogli da osvoje nominaciju, kao što su Vozi moja kola, Izgubljena ćerka, Gučijevi, Aleja noćnih mora i Tragedija Magbeta.

Koji glumci imaju šanse da budu nominovani?

Autor fotografije, Niko Tavernise Potpis ispod fotografije, Zvezda Priče sa zapadne strane Arijana Debos (u sredini) i režiser Stiven Spilberg najverovatnije će osvojiti nominacije

Dobitnica u kategoriji za najbolju glumicu smatrala se zagarantovanom kad se prošle godine prvi put pojavio portret princeze Dajane u tumačenju Kristen Stjuart u filmu Spenser.

Ostala je favorit kladionica nekoliko nedelja.

Međutim, iako je njena nominacija i dalje moguća, Stjuart je u međuvremenu izgubila zamajac, posebno pošto nije uspela da obezbedi obično obaveznu nominaciju za Nagradu Udruženja filmskih glumaca.

Ova kategorija sada je postala pretrpana i teško ju je predvideti, tako da nema zagarantovanih kandidata.

Ipak, vrlo je verovatno da ćemo dočekati nominaciju Nikol Kidman za Rikardove.

Njena hvaljeno tumačenje Lusil Bol donelo joj je Zlatni globus u januaru, a prethodno je osvojila Oskara za Sate iz 2002. godine.

Dve druge prethodne dobitnice Oskara, Olivija Kolman i Penelopa Kruz, takođe bi mogle da budu nominovane, za Izgubljenu ćerku i izvrsne Paralelne majke Pedra Almodovara.

U trci za najbolju glumicu su i tri profesionalne pevačice - Dženifer Hadson (koja je igrala Aretu Frenklin u Respect), Lejdi Gaga (Gučijevi) i Alana Hajm (Pica od sladića).

Ali obratite pažnju i na Džesiku Častejn (Oči Tami Fej), Renatu Reinsve (Najgora osoba na svetu) i Fransis Mekdormand (Tragedija Magbeta), koje su tu odmah iza njih.

Autor fotografije, Netflix Potpis ispod fotografije, Benedikt Kamberbeč i Kodi Smit-Mekfi će najverovatnije biti nominovani za uloge u filmu The Power of the Dog

Trka za najboljeg glumca malko je predvidivija, a analitičari nagrada uglavnom se slažu da su zagarantovani trio nominovanih Vil Smit (Kralj Ričard), Endrju Garfild (Tik tak... Bum!) i Benedikt Kamberbeč (The Power of the Dog).

Drugi nominovani mogli bi da budu Denzel Vašington (Tragedija Magbeta), Kuper Hofman (Pica od sladića), Piter Dinklidž (Sirano) ili Havijer Bardem (Rikardovi).

Kategorija za sporedne uloge postigle su malo veći konsenzus, sa očiglednim favoritima koji su iznikli nakon objavljivanja nominacija na drugim ceremonijama.

Arijana Debos iz Priče sa zapadne strane i Kodi Smit-Mekfi iz The Power of the Dog trenutno su najveći favoriti za osvajanje nagrade za najbolju žensku i mušku sporednu ulogu.

Ali druge kandidatkinje u kategoriji za sporednu žensku ulogu mogle bi da budu Kirsten Danst (The Power of the Dog), En Daud (Misa), Aundžanue Elis (Kralj Ričard), Katriona Balfe (Belfast) i Rut Nega (Passing).

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Bredli Kuper, na slici na snimanju Pice od sladića, mogao bi da bude nominovan uprkos tome što se u filmu pojavljuje svega 10 minuta

U kategoriji za najbolju mušku sporednu ulogu, za to vreme, mogli bi da se pojave Troj Kotsur (Koda), Kijaran Hinds (Belfast) i izuzetno polarizujuća uloga Džareda Letoa u Gučijevima.

Isto tako, šanse imaju i Majkl Fejst (Priča sa zapadne strane) i Ben Aflek (Nežni bar).

Možda najfantastičnije, Bredli Kuper ima više šanse da bude nominovan za desetominutno pojavljivanje u Pici od sladića nego za glavnu ulogu u Aleji noćnih mora.

Tradicionalno, Bafte su dobar pokazatelj šta može da se očekuje od Oskara.

Nedavne promene u procesu glasanja za Bafte doveo je do toga da je njihov spisak nominovanih, za razliku od prošlogodišnjih, u raskoraku sa većinom drugih ceremonija za nagrade.

Iako su Bafte i Oskari nagradili većinu istih velikih dobitnika prošle godine, ove godine ima mnogo manje preklapanja.

Dodela Oskara, 94. po redu, biće održana u Los Anđelesu 27. marta.