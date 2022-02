Muzika: Preminula „kuma fanka" Beti Dejvis u 77. godini

Beti Dejvis je autorka pesama kao što su „ Get Ready for Betty" i „Uptown (to Harlem)"

Rođena kao Beti Malri u Severnoj Karolini, Dejvis je postala neizostavni deo njujorške muzičke scene šezedesetih, s pesmama kao što su Get Ready for Betty .

Njena pesma Uptown (to Harlem) iz 1967, koju je napisala za Chambers Brothers , nedavno se ponovo pojavila u dokumentarcu Summer of Soul , nominovanom za Oskara, koji je režirao reper Questlove .

„Pisala sam o ljubavi, različitim stepenima ljubavi," izjavila je za Njjujork tajms 2018. u retkom intervjuu posle premijere dokumentarca Beti - kažu da sam drugačija (Betty - They Say I'm Different).

Dejvis je tokom perioda između 1964. i 1975. snimila albume They Say I'm Different, Nasty Girl i Is it Love or Desire?.