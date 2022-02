Muzika i novac: Sting prodao prava na sve pesme - tu su i hitovi grupe The Police

Britanski muzičar Sting prodao je autorska prava na kompletan opus pesama, među kojima su i solo radovi i materijal grupe Polis (The Police), kompaniji Juniverzal mjuzik grup (Universal Music Group).

Među najpoznatijim hitovima grupe Polis su Every Breath You Take i Roxanne.